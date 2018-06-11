Бывало и такое. Как в Слуцке водитель горисполкома напился



Слуцк, железнодорожный вокзал. Фото: «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by)

Летом 1958 года мэр Слуцка Евгений Козинцев распорядился уволить с работы водителя горисполкомовской машины «Победа».

Причиной решения стала «пьянка за рулём и использование служебного транспорта в личных целях». У проштрафившегося нашлись защитники и просители. Однако руководитель города оказался непреклонен. Ведь случай получил широкую огласку в городе. Но дело было не только в этом.

Накануне, в июне 1958 года, горисполком принял решение «О мерах по борьбе с дорожными происшествиями», где среди причин значительного роста автомобильных происшествий на первом месте стояли низкая дисциплина среди водителей и управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Среди мер по улучшению ситуации предлагалось шире практиковать новое административное наказание в отношении нетрезвых водителей — лишение водительских прав сроком на один год (применялось с 1956 года), а также проводить разъяснительную работу на городских предприятиях.

Увольнение водителя горисполкома должно было стать показательным уроком для других. Тем не менее изжить употребление алкоголя за рулём оказалось делом непростым.

Буквально через год описанный выше случай повторился. Уже новый водитель горисполкома в мае 1959 года «самовольно ушёл с работы, напился и не смог выполнять свои обязанности». Более того автомобиль был брошен на площади у Дома Советов незакрытым, что способствовало его угону любителями «покататься». Слуцк, вид на центральную площадь города Местная милиция «Победу» вскоре обнаружила и вернула. А вот провинившийся шофёр отделался более лёгким наказанием. Распоряжением нового председателя горисполкома Василия Рубцова ему был объявлен «выговор с последним предупреждением». Смягчающими обстоятельствами стал факт отсутствия управления автомобилем в нетрезвом состоянии и наличие у виновника большой семьи. Словом, пожалели.

Чтобы дополнить картину о борьбе с пьянством за рулём в те годы, приведу ещё одну слуцкую историю. Её мне поведал бывший водитель скорой помощи.

Было это уже в начале 1960-х. Заезжий, не местный шофёр грузовой машины заплутал в городе, развернулся и поставил свой транспорт у бывшей постовой станции, что напротив входа в городской парк. На его несчастье здесь располагалась Слуцкая ГАИ, сотрудники которой сразу заметили нарушение ПДД. Слово за слово между начальником ГАИ и водителем начались пререкания. Последнего заподозрили в употреблении спиртного и предложили проехать в приёмный покой больницы на освидетельствование. В качестве свидетеля был взят оказавшийся рядом шофёр скорой помощи. Слуцк, тех времён. Киоск «Союзпечати» у книжного магазина. Ныне здесь ТЦ «ProЗапас» (ранее: «Крыніца») Выдох в трубку сразу показал наличие алкоголя. Однако водитель грузовика категорически отрицал факт его употребления. В отчаянной попытке избежать наказания он предложил дыхнуть в трубку уже шофёру скорой помощи. Удивительно, но результат опять был положительным.

Последним испытуемым стал сам начальник ГАИ. Оказалось, что и он «употреблял». После немой сцены начали размышлять и пришли к выводу — здесь что-то не так. Повторная экспертиза всех троих уже в другом помещении и в присутствии главврача дала отрицательный результат.

Короткое следствие, проведённое на месте, быстро расставило всё по местам. Виноватой оказалась медсестра приёмного покоя, любившая с утра прикладываться к дармовому спирту. Этого оказалось достаточно, чтобы любой выдох в трубку давал положительную пробу на алкоголь. Кстати, сестру не уволили, ей в духе времени объявили традиционный выговор.