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Случчане получают жировки за май. Что в них нового?
12.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Случчане начали получать платёжки по жилищно-коммунальным услугам за май.
Как и
Итоговые суммы в майских платёжках заметно снизились, поскольку в апреле за треть месяца были насчитаны расходы за теплоснабжение (отопление).
Стоимость остальных услуг с января текущего года не изменялись; исключение составил тариф за санитарное содержание вспомогательных помещений, который с начала года снизился с 0,4033 до 0,3967 рублей на одного человека.
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