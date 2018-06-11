Случчане получают жировки за май. Что в них нового?





Случчане начали получать платёжки по жилищно-коммунальным услугам за май.

Как и сообщалось ранее, на жировках в правом верхнем углу появился индивидуальный QR-код, позволяющий оплачивать услуги через мобильные банковские приложения или в отделениях почтовой связи.

Итоговые суммы в майских платёжках заметно снизились, поскольку в апреле за треть месяца были насчитаны расходы за теплоснабжение (отопление).

Стоимость остальных услуг с января текущего года не изменялись; исключение составил тариф за санитарное содержание вспомогательных помещений, который с начала года снизился с 0,4033 до 0,3967 рублей на одного человека.



Slutsk-Gorod.by