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Лукашенко: К заседанию Высшего госсовета Союзного государства 19 июня все готово
12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о
Он отметил, что к проведению ВГС все готово.
На заседании в Минске планируется обсудить, в частности итоги торгово-экономического сотрудничества РФ и Беларуси за 2017 год, программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, ход выполнения решений ВГС. Также в повестке дня - присуждение премий СГ в области литературы и искусства.
Кроме того, 13 июня в Москве запланировано заседание Совета министров СГ.
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На заседании в Минске планируется обсудить, в частности итоги торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией за 2017 год.
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