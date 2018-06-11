Лукашенко: К заседанию Высшего госсовета Союзного государства 19 июня все готово

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к проведению 19 июня заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске.

Он отметил, что к проведению ВГС все готово.

«Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае, встречаясь с (президентом России Владимиром) Путиным «на полях» саммита (ШОС). Мы констатировали тот факт, что все готово к проведению ВГС», - сказал Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. «Возможно, есть еще вопросы, возникшие в ходе обсуждения и согласования повестки дня, я хочу быть в курсе дела, может, появились предложения по ее дополнению», – добавил он.

На заседании в Минске планируется обсудить, в частности итоги торгово-экономического сотрудничества РФ и Беларуси за 2017 год, программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, ход выполнения решений ВГС. Также в повестке дня - присуждение премий СГ в области литературы и искусства.

Кроме того, 13 июня в Москве запланировано заседание Совета министров СГ.