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Лукашенко: К заседанию Высшего госсовета Союзного государства 19 июня все готово

12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к проведению 19 июня заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске.

Он отметил, что к проведению ВГС все готово.

«Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае, встречаясь с (президентом России Владимиром) Путиным «на полях» саммита (ШОС). Мы констатировали тот факт, что все готово к проведению ВГС», - сказал Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. «Возможно, есть еще вопросы, возникшие в ходе обсуждения и согласования повестки дня, я хочу быть в курсе дела, может, появились предложения по ее дополнению», – добавил он.

На заседании в Минске планируется обсудить, в частности итоги торгово-экономического сотрудничества РФ и Беларуси за 2017 год, программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, ход выполнения решений ВГС. Также в повестке дня - присуждение премий СГ в области литературы и искусства.

Кроме того, 13 июня в Москве запланировано заседание Совета министров СГ. 



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Теги: Минск
 
 
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На заседании в Минске планируется обсудить, в частности итоги торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией за 2017 год.
 
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