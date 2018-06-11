​Дружба спасённого лебедёнка и его хозяина растрогала пользователей Интернета

Спасённый лебедёнок так обожает своего хозяина, что даже спит рядом с ним. Маленький лебедь и спасший его Роб Адамсон стали лучшими друзьями, пишет The Metro. Роб спас пернатого недалеко от берега, заметив, что птица ранена. Оказалось, что на лебедёнка напало какое-то животное.

Роб назвал птицу Сидни. Он рассказал журналистам, что теперь они почти не разлучаются и всё делают вместе, включая поездки по магазинам и каякинг.

Мужчина также признался, что очень любит дикую природу, так что сбылась его мечта (он всегда хотел заботиться о ком-то вроде этого маленького лебедёнка).

Малыш также подружился с другим питомцем Роба – щенком чихуахуа по кличке Софи.

Роб добавил: «Я беру его работать со мной на верфи, часто – вместе с Софи. Они вполне хорошо ладят, бегают вместе, играют. Мне нравится наблюдать за ними».

А ещё у Роба есть маленькая коробочка рядом с кроватью, в которой Сидни должен был бы спать, но лебедёнок не может уснуть, пока не прижмётся крепко к своему хозяину.