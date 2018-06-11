Трамп прокомментировал свою фотографию с Меркель, ставшую интернет-мемом

На проходящем в Сингапуре саммите КНДР-США Дональд Трамп впервые прокомментировал ставшее популярным фото с другой встречи – саммита G7 в Канаде.

На нём американский президент и немецкий канцлер довольно странно смотрят друг на друга. Неоднозначность фотографии мгновенно сделала её интернет-мемом и породила огромное количество пародий.

По словам Трампа, на фото все «просто мило общаются». Общаются в ожидании итоговой версии коммюнике, которую, как известно, Трамп подписывать отказался.