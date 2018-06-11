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В Дзержинске грузовик насмерть сбил мотоциклиста

12.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Дзержинске мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком.

Смертельная авария произошла 11 июня, в 15.30. Известно, что мотоцикл столкнулся с ГАЗом, когда последний поворачивал налево.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 17.40 умер.


РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По постановлениям следователя назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

Экспертам предстоит ответить на ряд вопросов следствия, в том числе о наличии неисправностей транспортных средств, которые могли стать причиной трагедии, а также имелась ли возможность предотвратить столкновение.


 
 
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В Дзержинске мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком.
 
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