В Дзержинске грузовик насмерть сбил мотоциклиста

В Дзержинске мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком.

Смертельная авария произошла 11 июня, в 15.30. Известно, что мотоцикл столкнулся с ГАЗом, когда последний поворачивал налево.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 17.40 умер.





РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По постановлениям следователя назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

Экспертам предстоит ответить на ряд вопросов следствия, в том числе о наличии неисправностей транспортных средств, которые могли стать причиной трагедии, а также имелась ли возможность предотвратить столкновение.



