В Беларуси начинается централизованное тестирование

У абитуриентов наступила горячая пора − сегодня, 12 июня, в стране начинается тестирование.

В 11.00 началось первое испытание по белорусскому языку. Абитуриенты должен были прийти за 30 минут до начала тестирования, иметь при себе заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и ручку с черным стержнем.

Разумеется, никаких мобильных телефонов и шпаргалок. Тем, кто их принесет, придется покинуть аудиторию, а сдать тестирование в этом году они уже не смогут.

На ЦТ в этом году зарегистрировалось 24 908 абитуриентов. Это почти на 3,6 тысячи человек меньше, чем в прошлом году. 48,1% абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ по четырем предметам. Этот показатель примерно такой же, как и год назад.



