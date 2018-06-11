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Аккаунт Следственного комитета в Facebook взломали неизвестные
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Следственный комитет Беларуси не может уследить даже за своим аккаунтом в Facebook. Как оказалось, утренний
Чуть позже в Twitter СК появилась запись о том, что Фейсбук взломан, запись про ожидания они не делали, а всему остальному верить не нужно, потому что никто не знает, когда же вернется контроль над аккаунтом.
А вчера взломали Twitter первого заместителя главы Администрации президента Беларуси Максима Рыженкова. Там тоже разместили сообщение с «глубочайшими извинениями» представителям России.
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Следственный комитет Беларуси не может уследить даже за своим аккаунтом в Facebook. Как оказалось, утренний пост о соответствии ожиданиям российской стороны, оправдав...
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