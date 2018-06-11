Аккаунт Следственного комитета в Facebook взломали неизвестные

Следственный комитет Беларуси не может уследить даже за своим аккаунтом в Facebook. Как оказалось, утренний пост о соответствии ожиданиям российской стороны, оправдав которые СК отстраняет своего представителя от участия в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере – это фейк.

Чуть позже в Twitter СК появилась запись о том, что Фейсбук взломан, запись про ожидания они не делали, а всему остальному верить не нужно, потому что никто не знает, когда же вернется контроль над аккаунтом.

Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано - не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа. — Следственный комитет (@SledcomRB) 12 июня 2018 г.

А вчера взломали Twitter первого заместителя главы Администрации президента Беларуси Максима Рыженкова. Там тоже разместили сообщение с «глубочайшими извинениями» представителям России.



