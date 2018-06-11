Компания Mark Formelle объявила о создании международной сети магазинов бренда





Стало известно, что белорусский бренд одежды Mark Formelle занимается созданием международной монобрендинговой сети магазинов.

Как отметил генеральный директор компании Андрей Сериков, магазины сети будут иметь формат, полностью соответствующий современным европейским стандартам. Первый из них открылся 9 июня на улице Немига в Минске. Над его проектом работала интернациональная команда из архитекторов и дизайнеров Германии и Беларуси, пишет belnovosti.by .

Планируется, что к новому формату будет приведена значительная часть уже существующих магазинов компании.

Всего на текущий момент в торговую сеть Mark Formelle входят более 120 собственных торговых объектов в Беларуси, России и Казахстане. Известно также то, что каждый месяц покупателями являются полтора миллиона человек.