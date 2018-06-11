|
"Впихнуть невпихуемое": как организовать дополнительные места хранения для сковородок и крышек
Это интернациональная проблема: найти на собственной кухне место для кастрюль, сковородок, противней, крышек. До сих пор производители «начинки» кухонной мебели этим не озабочены, их лучшая задумка — выдвижные глубокие ящики. В общем, хозяйки всего мира ищут альтернативные варианты хранения. Мы собрали пусть и не самые элегантные, но точно самые легкоисполнимые примеры.
Для сковородок
Их можно подвесить — чтобы не терлись друг о друга.
Хороший вариант — такие держатели для глубоких шкафов. Антипригарное покрытие гарантированно останется целым.
Для противней и разделочных досок сгодятся простенькие разделители.
Простенькая полка-решетка, закрепленная на дверце шкафа — тоже удобный вариант. Как и обычный канцелярский органайзер в качестве подставки.
Еще одна проблема: куда девать крышки. Для них существуют специальные вешалки. Только не у всех на кухне можно закрепить их на дверцу шкафчика — вес у крышек не малый и конструкция шкафа не у всех позволяет установить именно такую вешалку.
На стену крепить на видном месте тоже не всем удобно. Поэтому разыскиваются и придумываются альтернативные варианты.
Пользователи изыскивают любые щели, пригодные для размещения кухонной утвари. Например — за цоколями.
В щелях между холодильником и кухонным гарнитуром. Такие шкафчики для щелей можно купить в китайских интернет-магазинах, у нас придется делать самостоятельно.
И бонус: удобную подставку для ножей любых размеров можно сделать из цветочного горшка и шпажек для пикника. Или мелкой фасоли. Дешево и вполне эстетично.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это интернациональная проблема: найти для них место
|
Свежие газеты
Архив (Разное)