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"Впихнуть невпихуемое": как организовать дополнительные места хранения для сковородок и крышек

12.06.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
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Это интернациональная проблема: найти на собственной кухне место для кастрюль, сковородок, противней, крышек. До сих пор производители «начинки» кухонной мебели этим не озабочены, их лучшая задумка — выдвижные глубокие ящики. В общем, хозяйки всего мира ищут альтернативные варианты хранения. Мы собрали пусть и не самые элегантные, но точно самые легкоисполнимые примеры.

Для сковородок

Их можно подвесить — чтобы не терлись друг о друга.


Фото: pinterest

Хороший вариант — такие держатели для глубоких шкафов. Антипригарное покрытие гарантированно останется целым.



Фото: pinterest

Для противней и разделочных досок сгодятся простенькие разделители.


Фото: pinterest

Фото: pinterest

Простенькая полка-решетка, закрепленная на дверце шкафа — тоже удобный вариант. Как и обычный канцелярский органайзер в качестве подставки.


Еще одна проблема: куда девать крышки. Для них существуют специальные вешалки. Только не у всех на кухне можно закрепить их на дверцу шкафчика — вес у крышек не малый и конструкция шкафа не у всех позволяет установить именно такую вешалку.


На стену крепить на видном месте тоже не всем удобно. Поэтому разыскиваются и придумываются альтернативные варианты.




Пользователи изыскивают любые щели, пригодные для размещения кухонной утвари. Например — за цоколями.


Фото: pinterest

В щелях между холодильником и кухонным гарнитуром. Такие шкафчики для щелей можно купить в китайских интернет-магазинах, у нас придется делать самостоятельно.


И бонус: удобную подставку для ножей любых размеров можно сделать из цветочного горшка и шпажек для пикника. Или мелкой фасоли. Дешево и вполне эстетично.


Фото: pinterest

 
 
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