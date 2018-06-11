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ЦТ по белорусскому языку сдают в Беларуси

12.06.2018 13:20 — Разное | ОНТ  
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По всей стране сегодня стартовала вступительная кампания. В этом году Централизованное тестирование сдают более 82 тысяч абитуриентов. Первое испытание – по белорусскому языку.  Как кампания проходит в Гродненской области, узнаем у Надежды Завиновской. 

Белорусский в Гродненской области сегодня пишет каждый десятый абитуриент. 40 заданий и два часа на их выполнение. В этом году под особым контролем гаджеты. Никаких наушников, мобильных телефонов, проверяют даже солнечные очки и часы – в век цифровых технологий информация может оказаться и там.

Чтобы кампания прошла максимально прозрачно, за ней на всех этапах следят более 100 сотрудников Комитета госконтроля. Пока всё в регионе проходит спокойно, из аудиторий не был выдворен ни один абитуриент. Белорусский традиционно входит в пятёрку самых популярных тестов. Кстати, в этом году желающих в области пройти ЦТ меньше на четверть – всего 21 тысяча человек. Специалисты связывают это с тем, что сертификаты теперь действительны не один, а два года.

Тех же, кто сегодня не смог прийти в аудиторию по уважительной причине, будут ждать в резервные дни 6 и 8 июля в столице. Уже в этот четверг абитуриенты здесь же сдадут ЦТ по русскому языку. После математики он второй по популярности. Результаты станут известны через две недели.

 
 
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По всей стране сегодня стартовала вступительная кампания. В этом году Централизованное тестирование сдают более 82 тысяч абитуриентов. Первое испытание – по...
 
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