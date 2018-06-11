Россия в ожидании большого футбольного праздника

Сегодня на чемпионат мира прилетят сборные Англии, Германии, Швеции, Южной Кореи, Сенегала и Коста-Рики.

Мексиканцы уже тренируются на стадионе «Строгино». Первую открытую тренировку провела Аргентина во главе с Леонелем Месси. Сборная Сербии вышла на поле почти сразу после прилёта в Калининград. Остальные сборные завершают подготовку к «Мундиалю». И только собираются прилететь в Россию. Бельгийцы дома разгромили Коста-Рику – 4:1. Голы в активе Дриса Мертенса, дубль оформил Ромэло Лукаку, а точку поставил Миши Батшуаи. Сегодня Япония сыграет с Уругваем. А Польша проведёт последний спарринг перед турниром. В соперниках – литовцы.