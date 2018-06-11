|
Россия в ожидании большого футбольного праздника
Сегодня на чемпионат мира прилетят сборные Англии, Германии, Швеции, Южной Кореи, Сенегала и Коста-Рики.
Мексиканцы уже тренируются на стадионе «Строгино». Первую открытую тренировку провела Аргентина во главе с Леонелем Месси. Сборная Сербии вышла на поле почти сразу после прилёта в Калининград. Остальные сборные завершают подготовку к «Мундиалю». И только собираются прилететь в Россию. Бельгийцы дома разгромили Коста-Рику – 4:1. Голы в активе Дриса Мертенса, дубль оформил Ромэло Лукаку, а точку поставил Миши Батшуаи. Сегодня Япония сыграет с Уругваем. А Польша проведёт последний спарринг перед турниром. В соперниках – литовцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на чемпионат мира прилетят сборные Англии, Германии, Швеции, Южной Кореи, Сенегала и Коста-Рики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)