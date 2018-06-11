



Органическое сельское хозяйство



Зеленые крыши



Производство бумаги из вторичных ресурсов



Экологически безопасный антифриз



Для страны, которая более прочих пострадала от Чернобыльской аварии, а теперь с трудом проводит структурную трансформацию экономики, очень важно обеспечивать устойчивый рост, не увеличивая при этом экологического риска.Такой концепт развития принято называть "зеленой" экономикой, когда внимание уделяется и возобновляемым источникам энергии, и экологичному транспорту, и органическому сельскому хозяйству и другим видам экоинноваций. Но чтобы эффективно внедрять этот подход, необходимы как соответствующие технологии, так и желание властей.Именно на это был направлен крупный проект Европейского Союза, который закончился в декабре 2017 года. За три года по всей стране были реализованы более 20 пилотных инициатив, а мы постараемся рассмотреть самые интересные из них.Экологически чистая еда, которая выращивается с учетом всех необходимых стандартов, становится новым трендом на Западе. Такую продукцию труднее выращивать, она получается дороже, для нее необходимо иметь отдельную технику, а потому далеко не все фермеры готовы рисковать. Потом еще нужно пройти долгую процедуру сертификации (может занять до трех лет), которая стоит производителям немаленьких денег.И тем не менее хозяйства Ошмянского, Воложинского и Сморгонского районов рискнули:заметила, менежар пилотной инициативыБлагодаря пилотной инициативе, площади, отведенные под органическое сельское хозяйство, увеличились на 43 гектара.Выбранное фермерское хозяйство закупило специальное оборудование для производства органических удобрений, прошло необходимую сертификацию по стандартам ЕС.Но главные вызовы, по словам Елены Хващевской, скрываются не в этом:При всех трудностях тема интересует прогрессивных фермеров.- заметила Елена.В городах из бетона и асфальта, где уже не хватает места для деревьев и растений, все чаще начинают озеленять крыши зданий. Это не просто красивый шаг и модное место для отдыха, но еще и энергоэффективный подход. Такие крыши являются природной термоизоляцией, собирают дождевую воду, делают ненужными сложные дренажные системы.Одну из таких зеленых крыш сделала себе гимназия в Марьиной Горке.", - рассказал, председатель общественного объединения "Пуховичский край".Такая кровля в течение года обеспечивает кислородом 100 человек, поглощает пыль и вредные газы из окружающей среды, зимою обеспечивает пассивное теплосбережения.- отметил господин Михаил.В настоящее время в Беларуси можно приобрести высококачественную офисную бумагу, которая изготовлена ​​из макулатуры. Такой проект с бюджетом в €860 тыс. был реализован на “Бумажной фабрике Гознака” в Борисове.заметил Алексей Кашин, заместитель главного инженераВ результате после того, как предприятие получило итальянское оборудование, около 35% беленой целлюлозы будет заменено макулатурой. Сокращение расходов на сырье составит около €800 тыс. в год. Еще около €17 тыс. удастся сэкономить благодаря энергоэффективности нового оборудования, которое было закуплено при поддержке ЕС.- сделал акцент Алексей Кашин.Прохладительные жидкости, которыми пользуются автовладельцы, обычно очень токсичны. Если такой антифриз попадает на почву, то несколько лет там ничего не прорастет. Неожиданно, но "Гомельхимторг" нашел решение проблемы.- вспомнил Евгений Зуев, директор учреждения “Содействие развитию бизнеса”, который реализовывал данную инициативу.- сказал Евгений.В рамках проекта для "Гомельхимторга" было закуплено новое оборудование, созданы рабочие места, а само производство на первом этапе составит 1000 тонн в год.- заметил Евгений Зуев.Иногда подобные инициативы имеют локальный характер, но тот факт, что интерес к развитию "зеленой" экономики виден по всей стране, не может не вдохновлять. При этом во внедрении "зеленых" подходов заинтересованы как негосударственные организации, так и частный бизнес. Государство также старается не упустить этого тренда. Так, в самом конце 2016 года был принят Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года. Учитывая пыл официальной стороны и поддержку Европейского Союза, можно сказать, что "зеленый" подход потихоньку начнет побеждать старые методы ведения бизнеса в стране.