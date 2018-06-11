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Почему "зеленая" экономика так важна для Беларуси
Для страны, которая более прочих пострадала от Чернобыльской аварии, а теперь с трудом проводит структурную трансформацию экономики, очень важно обеспечивать устойчивый рост, не увеличивая при этом экологического риска.
Такой концепт развития принято называть "зеленой" экономикой, когда внимание уделяется и возобновляемым источникам энергии, и экологичному транспорту, и органическому сельскому хозяйству и другим видам экоинноваций. Но чтобы эффективно внедрять этот подход, необходимы как соответствующие технологии, так и желание властей.
Именно на это был направлен крупный проект Европейского Союза
Органическое сельское хозяйство
Экологически чистая еда, которая выращивается с учетом всех необходимых стандартов, становится новым трендом на Западе. Такую продукцию труднее выращивать, она получается дороже, для нее необходимо иметь отдельную технику, а потому далеко не все фермеры готовы рисковать. Потом еще нужно пройти долгую процедуру сертификации (может занять до трех лет), которая стоит производителям немаленьких денег.
И тем не менее хозяйства Ошмянского, Воложинского и Сморгонского районов рискнули: "Все больше фермеров начинают думать о том, чтобы уходить от экстенсивного сельского хозяйства и переходить на органическое. Это может быть более прибыльно. К тому же нет нужды в таком количестве дорогостоящей химии и других синтетических удобрений, - заметила Елена Хващевская, менежар пилотной инициативы. - К тому же фермеры понимают, что так они не выжигают почву, оставляют ее здоровой".
Благодаря пилотной инициативе, площади, отведенные под органическое сельское хозяйство, увеличились на 43 гектара.
Выбранное фермерское хозяйство закупило специальное оборудование для производства органических удобрений, прошло необходимую сертификацию по стандартам ЕС.
Но главные вызовы, по словам Елены Хващевской, скрываются не в этом: "Трудно работать без государственной поддержки. Пока у нас нет специального закона об органическом сельском хозяйстве, любой производитель может сказать, что вся его продукция - экологическая, никаких подтверждений или сертификатов не нужно. Закон же создаст рынок органической продукции, производители поймут зачем им сертификация, смогут экспортировать свою продукцию в соседние страны. Пока же каждый, у кого есть дача за городом, считает, что у него органическая продукция".
При всех трудностях тема интересует прогрессивных фермеров. "Мы проводили образовательные мероприятия, и учиться к нам приехали 50 фермеров. Все спрашивали про наши "Рекомендации по ведению органического хозяйства". Самые сильные фермерские хозяйства начинают переходить на органику", - заметила Елена.
Зеленые крыши
В городах из бетона и асфальта, где уже не хватает места для деревьев и растений, все чаще начинают озеленять крыши зданий. Это не просто красивый шаг и модное место для отдыха, но еще и энергоэффективный подход. Такие крыши являются природной термоизоляцией, собирают дождевую воду, делают ненужными сложные дренажные системы.
Одну из таких зеленых крыш сделала себе гимназия в Марьиной Горке. "У нас давно было желание перенести зелень на крышу здания, такой экодизайн вообще очень популярен сейчас в мире. При этом, помимо социальных, экологических и экономических аспектов, мы много внимания уделяем образованию. Мы разработали специальную программу по биологии и экологии, к нам приезжают ученики и учителя со всего района", - рассказал Михаил Дубовик, председатель общественного объединения "Пуховичский край".
Такая кровля в течение года обеспечивает кислородом 100 человек, поглощает пыль и вредные газы из окружающей среды, зимою обеспечивает пассивное теплосбережения. "По сути, мы первые, кто озеленил промышленное здание в Беларуси, это был большой вызов и для проектных организаций, и для госэкспертизы, и для строителей", - отметил господин Михаил.
Производство бумаги из вторичных ресурсов
В настоящее время в Беларуси можно приобрести высококачественную офисную бумагу, которая изготовлена из макулатуры. Такой проект с бюджетом в €860 тыс. был реализован на “Бумажной фабрике Гознака” в Борисове.
"Как коммерческому предприятию, которое не получает дотаций от государства, нам всегда интересная тема расширения ассортимента продукции и улучшение экономической эффективности, - заметил Алексей Кашин, заместитель главного инженера. - Переработка макулатуры нас интересовала давно. Еще раньше мы закупили простое оборудование для этих потребностей, но, как узнали об инициативе ЕС, то сразу подали заявку".
В результате после того, как предприятие получило итальянское оборудование, около 35% беленой целлюлозы будет заменено макулатурой. Сокращение расходов на сырье составит около €800 тыс. в год. Еще около €17 тыс. удастся сэкономить благодаря энергоэффективности нового оборудования, которое было закуплено при поддержке ЕС.
"Обычно макулатуру перерабатывают в низкокачественную, упаковочную бумагу. Наши высокотехнологичные процессы позволяют производить из макулатуры белую бумагу", - сделал акцент Алексей Кашин.
Экологически безопасный антифриз
Прохладительные жидкости, которыми пользуются автовладельцы, обычно очень токсичны. Если такой антифриз попадает на почву, то несколько лет там ничего не прорастет. Неожиданно, но "Гомельхимторг" нашел решение проблемы.
"На одной из деловых встреч директор предприятия поставил на стол бутылку с мутноватой жидкостью и сказал, что это новый экологический антифриз, сделанный по инновационной технологии на основании иного компонента", - вспомнил Евгений Зуев, директор учреждения “Содействие развитию бизнеса”, который реализовывал данную инициативу.
"Наш антифриз почти безопасен. Мы делали даже эксперимент: поливали им фикус - и ничего, растет, здоров. Обычный антифриз - это яд для природы, а жестких требований по утилизации нет", - сказал Евгений.
В рамках проекта для "Гомельхимторга" было закуплено новое оборудование, созданы рабочие места, а само производство на первом этапе составит 1000 тонн в год.
"На самом деле, эта тысяча тонн - лишь первая ласточка. Мы планируем существенно наращивать производство, видим позитивные отзывы. Приятно, когда люди, которые узнают о нашей инициативе, удивляются, что в Беларуси могут разрабатывать такое технологическое ноу-хау", - заметил Евгений Зуев.
Иногда подобные инициативы имеют локальный характер, но тот факт, что интерес к развитию "зеленой" экономики виден по всей стране, не может не вдохновлять. При этом во внедрении "зеленых" подходов заинтересованы как негосударственные организации, так и частный бизнес. Государство также старается не упустить этого тренда. Так, в самом конце 2016 года был принят Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года. Учитывая пыл официальной стороны и поддержку Европейского Союза, можно сказать, что "зеленый" подход потихоньку начнет побеждать старые методы ведения бизнеса в стране.
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Как "зеленые" инновации меняют экономику страны? Экология может быть выгодной - и для коммерческих, и для государственных предприятий.
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