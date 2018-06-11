Чего ждать белорусам от Третьей мировой



Коллаж: Михаил Вершаль

Тогда СССР скрывал свое присутствие. Сейчас российский посол открыто говорит, что Россия будет сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, и ракеты действительно начинает кто-то сбивать, и степень информационного присутствия российского генштаба и МИДа во всей этой истории такова, что трудно верить, будто Трамп борется именно с Асадом, — ведь для русскоязычных телезрителей все давно уже выглядит так, будто Трамп борется с Путиным.Третья мировая уже идет — и у нее есть как хорошо видимые признаки, например, передачи о том, что именно следует брать с собой в бункер (в нулевые редактора, который выбрал такой тематический разворот, аккуратненько бы уволили за паникерство), так и вещицы, которые ощущают пока единицы. Например, то, насколько сложно стало путешествовать. Насколько изменились правила поведения в аэропортах и ​​отелях, до какой степени подозрительно сейчас относятся ко всем туристам там, где раньше их беззаботно приветствовали.Можно прислушиваться к протоиерею Чаплину, который напророчил быстрый обмен уничтожающими ракетными ударами, и тайком подыскивать себе жилье как можно дальше от мегаполисов. Можно продолжать верить, что "при нашей жизни пронесет". Единственное, от чего нужно избавиться, так это от наивного допущения, что глобальной войны не будет совсем и никогда. Ведь логика развития событий от сегодняшнего дня и дальше в будущее это исключает.Теперь мы все видим, как тщательно снова отстраиваются две противоположные картины мира. Меня они поражают своей тотальностью, миллионам деталей, переосмыслением сторонами на свой лад. Британцы верят, что Скрипалей отравили "Новичком", русские говорят, что отравили газом BZ, который есть у Америки и Англии. Штаты говорят, что режим Асада применил в Сирии химическое оружие, для уничтожения производства которого нужен ракетный удар, русские говорят, что химическая атака была “симуляцией”, а ракетный удар — бандитизмом. Трамп говорит, что ракеты долетели и атака была "успешной", русские настаивают, что "большинство" ракет сбито. Истина и истинность окончательно скрылись за двумя пропагандистскими течениями.И вот так уже точно было. Причем недавно, на моей памяти. Во время Холодной войны, которую сегодня принято считать полностью безопасной пустышкой. Мол, стороны гналились за вооружением, соревновались в том, кто нанесет больше ядерных зарядов, способных уничтожить планету, и потом... ничего не произошло.Те, кто относится к Холодной войны с пренебрежением, видимо забыли, что не шандарахнуло в 1980-е по очень простой причине: один из полюсов того мира просто перестал существовать. И большой вопрос, как бы закончилась гонка вооружений, если бы война в Афганистане и накопленные экономические проблемы не вынудили одного из владельцев мирового ракетного арсенала самоуничтожиться. Сегодня мы имеем те же две идеологии, но перспектива "самораспада" России представляется вероятной исключительно мечтателям вроде "ингерманландцев" или "зауральских сепаратистов". Да, Россия довольно плохо вертикально управляется, так, за 300 км от Москвы Москва уже мало что решает, но это естественное состояние для этой страны. В этом состоянии она может успешно запускать ракеты. И будьте уверены: хотя бы часть из них взлетит, а для нашего наихудшего сценария этого более чем достаточно.Еще одна деталь — сплошная фрагментация планеты. Не осталось больше проблем, единых на все человечество, тем, единых для всех людей. У поляков сегодня одно понимание "зла" и "добра", у русских — совсем другое. Ситуация с падением самолета Качиньского, трагедией, которая, вместо того чтобы объединить оппонентов, разъединяет их по каким-то совсем шизоидного схемам, — лучшее подтверждение.Наконец, набор мировых лидеров, которых вынесло на карту. Трамп — идеальный спарринг-партнер для Путина. Они подходят друг другу настолько удачно, будто были персонажами одного фильма о Джеймсе Бонде (причем фильм снят в 1979-м). До сих пор от новой мировой войны планету берегло то, что у каждого резкого руководителя одного из полюсов был достаточно добродушный оппонент. "Отмороженный" Рейган и "тщедушный" Андропов. "Отмороженный" Сталин и респектабельный, взвешенный Рузвельт. Сойдись Рейган со Сталиным или Сталин с Никсоном — и я не уверен, что планета дожила бы до 2018-го.Что беспокоит больше всего — так это то, что моя родина, родная Беларусь, имеет все шансы оказаться в самом эпицентре будущих боданий. Так было в 1914-м (не интересовались ли вы, сколько месяцев из трех лет Первой мировой линия фронта проходила по Беларуси? Если не интересовались — то поинтересуйтесь!), Так же было в 1941-м — такой же схема будет в 2020-м или 2040-м. Это не политика, это география. Которая не зависит от того, что мы с вами, уважаемые друзья, думаем о Трампа или Путина.И мне смешно читать реплики о том, что чем хуже для России, тем лучше для нас. Мол, "чем слабее Россия, тем сильнее белорусская независимость". Любой вооруженный конфликт между Востоком и Западом автоматом ложится на нашу землю. Ведь для стрельбы нужен тир. Территория, которая хорошо простреливается и на которой стороны могли истреблять друг друга, а заодно и мирных жителей, которые подвернутся под пули. Этот тир — чисто географически мы, Украина, Молдова, наши северные соседи. Карта здесь скажет больше, чем сто статей пессимистов.Я — за мир.Не за Трампа, не за Путина, не за Меркель, не за Мэй. А за мир.Я за то, чтобы Трамп не ссорился с Путиным, а Британия достигла консенсуса с Россией по Скрыпалям. Ведь иначе их споры имеют все шансы закончиться на нашей территории.