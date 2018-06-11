ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чего ждать белорусам от Третьей мировой

12.06.2018 12:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Коллаж: Михаил Вершаль
Вы говорите, Третьей мировой не будет? Я возражаю: она уже идет. Ведь ситуация, когда два извечных оппонента рубятся друг с другом в Сирии, — это уже Третья мировая. И не надо говорить, что так уже было. Что во время "незаслуженно забытой" Корейской войны СССР помогал Корее, с которой бились Штаты. Ту войну в контексте нынешней ситуации в Сирии не вспоминают не потому, что ее "забыли". А потому, что она была просто другой.

Тогда СССР скрывал свое присутствие. Сейчас российский посол открыто говорит, что Россия будет сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, и ракеты действительно начинает кто-то сбивать, и степень информационного присутствия российского генштаба и МИДа во всей этой истории такова, что трудно верить, будто Трамп борется именно с Асадом, — ведь для русскоязычных телезрителей все давно уже выглядит так, будто Трамп борется с Путиным.

Третья мировая уже идет — и у нее есть как хорошо видимые признаки, например, передачи о том, что именно следует брать с собой в бункер (в нулевые редактора, который выбрал такой тематический разворот, аккуратненько бы уволили за паникерство), так и вещицы, которые ощущают пока единицы. Например, то, насколько сложно стало путешествовать. Насколько изменились правила поведения в аэропортах и ​​отелях, до какой степени подозрительно сейчас относятся ко всем туристам там, где раньше их беззаботно приветствовали.

Можно прислушиваться к протоиерею Чаплину, который напророчил быстрый обмен уничтожающими ракетными ударами, и тайком подыскивать себе жилье как можно дальше от мегаполисов. Можно продолжать верить, что "при нашей жизни пронесет". Единственное, от чего нужно избавиться, так это от наивного допущения, что глобальной войны не будет совсем и никогда. Ведь логика развития событий от сегодняшнего дня и дальше в будущее это исключает.

Теперь мы все видим, как тщательно снова отстраиваются две противоположные картины мира. Меня они поражают своей тотальностью, миллионам деталей, переосмыслением сторонами на свой лад. Британцы верят, что Скрипалей отравили "Новичком", русские говорят, что отравили газом BZ, который есть у Америки и Англии. Штаты говорят, что режим Асада применил в Сирии химическое оружие, для уничтожения производства которого нужен ракетный удар, русские говорят, что химическая атака была “симуляцией”, а ракетный удар — бандитизмом. Трамп говорит, что ракеты долетели и атака была "успешной", русские настаивают, что "большинство" ракет сбито. Истина и истинность окончательно скрылись за двумя пропагандистскими течениями.

И вот так уже точно было. Причем недавно, на моей памяти. Во время Холодной войны, которую сегодня принято считать полностью безопасной пустышкой. Мол, стороны гналились за вооружением, соревновались в том, кто нанесет больше ядерных зарядов, способных уничтожить планету, и потом... ничего не произошло.

Те, кто относится к Холодной войны с пренебрежением, видимо забыли, что не шандарахнуло в 1980-е по очень простой причине: один из полюсов того мира просто перестал существовать. И большой вопрос, как бы закончилась гонка вооружений, если бы война в Афганистане и накопленные экономические проблемы не вынудили одного из владельцев мирового ракетного арсенала самоуничтожиться. Сегодня мы имеем те же две идеологии, но перспектива "самораспада" России представляется вероятной исключительно мечтателям вроде "ингерманландцев" или "зауральских сепаратистов". Да, Россия довольно плохо вертикально управляется, так, за 300 км от Москвы Москва уже мало что решает, но это естественное состояние для этой страны. В этом состоянии она может успешно запускать ракеты. И будьте уверены: хотя бы часть из них взлетит, а для нашего наихудшего сценария этого более чем достаточно.

Еще одна деталь — сплошная фрагментация планеты. Не осталось больше проблем, единых на все человечество, тем, единых для всех людей. У поляков сегодня одно понимание "зла" и "добра", у русских — совсем другое. Ситуация с падением самолета Качиньского, трагедией, которая, вместо того чтобы объединить оппонентов, разъединяет их по каким-то совсем шизоидного схемам, — лучшее подтверждение.

Наконец, набор мировых лидеров, которых вынесло на карту. Трамп — идеальный спарринг-партнер для Путина. Они подходят друг другу настолько удачно, будто были персонажами одного фильма о Джеймсе Бонде (причем фильм снят в 1979-м). До сих пор от новой мировой войны планету берегло то, что у каждого резкого руководителя одного из полюсов был достаточно добродушный оппонент. "Отмороженный" Рейган и "тщедушный" Андропов. "Отмороженный" Сталин и респектабельный, взвешенный Рузвельт. Сойдись Рейган со Сталиным или Сталин с Никсоном — и я не уверен, что планета дожила бы до 2018-го.

Что беспокоит больше всего — так это то, что моя родина, родная Беларусь, имеет все шансы оказаться в самом эпицентре будущих боданий. Так было в 1914-м (не интересовались ли вы, сколько месяцев из трех лет Первой мировой линия фронта проходила по Беларуси? Если не интересовались — то поинтересуйтесь!), Так же было в 1941-м — такой же схема будет в 2020-м или 2040-м. Это не политика, это география. Которая не зависит от того, что мы с вами, уважаемые друзья, думаем о Трампа или Путина.

И мне смешно читать реплики о том, что чем хуже для России, тем лучше для нас. Мол, "чем слабее Россия, тем сильнее белорусская независимость". Любой вооруженный конфликт между Востоком и Западом автоматом ложится на нашу землю. Ведь для стрельбы нужен тир. Территория, которая хорошо простреливается и на которой стороны могли истреблять друг друга, а заодно и мирных жителей, которые подвернутся под пули. Этот тир — чисто географически мы, Украина, Молдова, наши северные соседи. Карта здесь скажет больше, чем сто статей пессимистов.

Я — за мир.

Не за Трампа, не за Путина, не за Меркель, не за Мэй. А за мир.

Я за то, чтобы Трамп не ссорился с Путиным, а Британия достигла консенсуса с Россией по Скрыпалям. Ведь иначе их споры имеют все шансы закончиться на нашей территории.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы говорите, Третьей мировой не будет? Я возражаю: она уже идет. Ведь ситуация, когда два извечных оппонента рубятся друг с другом в Сирии, — это уже Третья мировая. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайский стартап по производству электрокаров Byton привлёк $500 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика