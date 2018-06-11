Надо ли постоянно пользоватся антибактериальным мылом?





Функции кожи весьма разнообразны: терморегуляция организма, дыхание (она способна поглощать кислород и выделять углекислый газ), удаление продуктов жизнедеятельности из организма и регуляция его водно-солевого баланса, пишет для "Народнай газеты", врач РНПЦ “Кардиология”. Кожа во многом отвечает за продукцию витамина D и некоторых гормонов, участвует в иммунном ответе организма. Наличие большого количества нервных окончаний позволяет нам чувствовать боль и обладать тактильной чувствительностью.Но, пожалуй, самая главная функция кожи — защитная. Она оберегает нас от воздействия внешних климатических факторов и болезнетворных микроорганизмов. И что самое интересное — в этой защите активно участвуют микроорганизмы. На коже человека могут присутствовать от 25 миллионов до 1 миллиарда микробов! Как правило, это постоянные обитатели нашей кожи — разнообразные стафилококки, сарцины, дифтероиды, некоторые виды стрептококка и другие микроорганизмы.Состав микрофлоры у каждого человека относительно постоянный и зависит от пола, возраста, питания и климата. Кроме того, изменения микробных биоценозов могут быть обусловлены возникновением заболеваний, применением химиотерапевтических и иммунологических препаратов.Все микроорганизмы можно разделить на резидентные (постоянные обитатели) и факультативные (временные жители). Микрофлора кожи человека в значительной степени регулируется кислотностью (рН). Кислая среда неблагоприятна для бактерий и значительно ограничивает их размножение.Так сложилось, что мы не можем нормально существовать без микробов, в том числе и находящихся на коже. Они не только не наносят вреда человеческому организму, но и выполняют ряд важных функций. Нормальная микрофлора кожи защищает нас, угнетая жизнедеятельность занесенных патогенных и условно-патогенных микробов, и способствует поддержанию иммунитета.Нарушение нормального сообщества бактерий кожи чревато неблагоприятными последствиями для человека. К этому может привести постоянное применение антибактериального мыла — с одной стороны, оно не в силах уничтожить все патогенные микробы, а многие возбудители заболеваний вырабатывают устойчивость к препаратам, входящим в его состав. С другой стороны, не следует забывать о гигиене. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов, накапливаясь, начинают издавать неприятный запах, который мы воспринимаем как “запах пота”, хотя выделения потовых желез практически не пахнут. Избавиться от неприятного запаха помогут водные процедуры и умеренное использование дезодорантов. Если же вы страдаете повышенной потливостью, следует обратиться к дерматологу, который посоветует, как быть дальше. И не стоит забывать мыть руки не только перед едой, но и придя с улицы, после посещения туалета и контакта с деньгами (исследования показали их высокую обсемененность микроорганизмами, в том числе болезнетворными).Даже в XXI веке болезни грязных рук встречаются достаточно часто. А это не только кишечные инфекции, но и грипп, ОРВИ и многие другие.