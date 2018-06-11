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Украина подает на Россию в международный суд ООН

12.06.2018 13:14 — Разное | Интерфакс  
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Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17500 страниц текста и содержится в 29 томах, - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге в Twitter во вторник. - Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации".

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача меморандума в международный суд ООН по делу Украины против России о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности. "Представление меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.

 
 
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Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм...
 
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