Белорусские медики будут учиться общению с пациентами и биоэтике

Белорусские студенты-медики будут изучать биоэтику, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава республики Елена Богдан.

"В настоящий момент у нас разрабатывается программа подготовки студентов шестого курса (медицинского университета - ИФ), в который будут введены вопросы биоэтики и навыков общения с пациентами и их родственниками",- рассказала Е.Богдан на пресс-конференции во вторник в Минске.

Она отметила, что это "достаточно интересный и важный на наш взгляд курс, который позволит дать новые знания". В целом ввод нового курса проводится в рамках изменения программ подготовки студентов-медиков.

По словам Е.Богдан, в настоящее время студенты-медики на первом курсе изучают основы ухода за пациентами.

Биоэтика изучает нравственную сторону деятельности человека в медицине и биологии. Ее ключевые вопросы: эвтаназия, аборты, ксенотрансплантация, клонирование, использование стволовых клеток, проведение клинических испытаний.