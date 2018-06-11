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​Беларуси и Индии нужно более решительно развивать экономические отношения

12.06.2018 13:38 — Разное | ОНТ  
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Ведь на международной арене мнение Минска и Нью-Дели едино. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.

Президент отметил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае развитие двусторонних отношений с Индией обсуждалось с премьер-министром страны. Стороны наметили перспективные направления сотрудничества, а визит Сумитры Махаджан говорит об укреплении отношений между руководством обоих государств.

Парламентская делегация Индии, напомним, посещает Беларусь с пятидневным визитом. Накануне Сумитра Махаджан уже провела встречи со спикерами Совета Республики и Палаты представителей. Сегодня индийские парламентарии посетят Парк высоких технологий, Национальную библиотеку и Музей истории Великой Отечественной войны.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведь на международной арене мнение Минска и Нью-Дели едино. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой...
 
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