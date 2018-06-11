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Андердоги мундиаля. Кто из аутсайдеров ЧМ может всех удивить

12.06.2018 13:36 — Разное | Tut.by  
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Германия, Франция, Испания и Бразилия — вполне ожидаемые фавориты Чемпионата мира и вряд ли сильно разочаруют болельщиков, но есть несколько команд, способных прыгнуть выше головы. SPORT.TUT.BY называет шестерку сборных, которые готовы удивить, хотя букмекеры и специалисты прогнозируют им вылет еще на групповой стадии.


Reuters

Египет

Соперники

В группе «А» Салах и компания поборются с Саудовской Аравией, Уругваем и Россией.

Как прошли отбор на ЧМ

Египтяне семь раз выигрывали Кубок африканских наций, опережая по этому показателю таких монстров, как Камерун и Кот-д'Ивуар. При этом «фараоны» с 1990 года не пробивались на ЧМ, пока их многочисленные соперники из Африки много раз штурмовали главный турнир планеты. Не помогали даже египетские однофамильцы звездных французов Зидан и Трезеге.

В 2015 году в африканскую страну прилетел хорошо известный болельщикам «Валенсии» Эктор Купер. В начале нулевых аргентинский тренер дважды выводил «летучих мышей» в финал Лиги чемпионов. Оба матча аргентинец проиграл, сначала «Реалу», потом «Баварии», но фанаты в Испании до сих пор с теплотой вспоминают харизматичного наставника.

Приход нового специалиста египтяне отметили досрочным выходом на чемпионат мира. В контрольном матче была повержена сборная Конго, оба мяча забил Салах. В том матче ворота египтян защищал главный долгожитель местного футбола Эссам Аль-Хадари. 44-летний голкипер выступает за сборную с 1996 года и был свидетелем всех неудачных попыток родной команды пробиться на ЧМ. В тот вечер, когда Салах в добавленное время забил конголезцам, кипер несколько раз спасал команду и рухнул на колени после финального свистка. «Фараоны» вторыми со всего континента пробились на турнир, пропустив вперед только Нигерию.

Мохамед Салах

Вполне возможно, что после ЧМ Салаха канонизируют. Египтяне в прямом смысле молятся на свою главную звезду. Его бутсы поместили в Британский музей, окрестив новым символом страны. 32 мяча в 36 матчах АПЛ, финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и травма, едва не приведшая к пропуску ЧМ. В тот момент Серхио Рамос, столкнувшийся с египтянином, был самым ненавидимым человеком на Земле. Благо все обошлось и свою главную звезду африканцы не потеряли.

Для Салаха поездка в Россию — это шанс в очередной раз доказать всем, что он топ-футболист. Правда, пока до конца не известно, сыграет ли Мо в первом матче против сборного Уругвая.

Мохамед Эль-Ненни

Дредастый опорник на пару с Салахом начинал в швейцарском «Базеле», вместе они поехали покорять Англию, но дальше их пути разошлись. Мо безуспешно пытался впечатлить тренеров «Челси», а Эль-Ненни сразу понравился Венгеру. Но все решили несколько следующих сезонов: Салах, съездив в Серию А, стал затем главной ударной силой «Ливерпуля», пока другой Мохамед пускал корни в скамейку запасных «канониров», довольствуясь редкими выходами на замену.

Даже сердобольный Арсен Венгер не видел египтянина основным опорным полузащитником команды. Для Эль-Ненни поездка в Россию — шанс доказать свою профпригодность будущему тренеру лондонцев.

Перу

Соперники

Перуанцы попали в группу «С» вместе с датчанами, австралийцами и французами.

Как прошли отбор на ЧМ

В стыковых матчах «инки» уверенно разобрались с Новой Зеландий, спровоцировав в стране легкое землетрясение. Эйфория понятна: болельщики 36 лет не видели сборную на главном футбольном турнире.


Reuters

Нейтральные поклонники больше критикуют Колумбию, подарившую блеклым перуанцам путевку в стыки, нежели респектуют тренерской философии Рикардо Гарека. И обе позиции имеют право на жизнь: соперники южноамериканцев сыграли хуже ожидаемого.

Плюс ко всему, проигрыш боливийцам был аннулирован из-за Нельсона Кабреру, не имевшего права играть в том матче. Если бы не этот прецедент, «инки» откатились бы на седьмое место в группе. К слову, опальный футболист теперь новый герой Перу.

Безусловно, в долгожданном триумфе есть и заслуга тренера. Рикардо Гарека пришел в сборную в 2015 году, с ходу взяв бронзу Копа Америка. При нем команда стала организованнее, вдобавок аргентинский специалист наиграл сразу семь футболистов из чемпионата Мексики — одного из сильнейших первенств в зоне КОНКАКАФ. Перуанцы вспоминают про Гареку еще по одному поводу: в отборочных матчах ЧМ-1986 гол аргентинца похоронил надежды «бело-красных» на большую игру. Старые обиды позади, сейчас с тренером многомилионная армия болельщиков, ждущая чуда.

Джефферсон Фарфан

В начале нулевых нынешний вингер российского «Локомотива» приехал в Европу перспективным пареньком, талант которого раскрыли сначала в ПСВ, затем в «Шальке». О перуанце тепло отзывался Гус Хиддинк, с которым голландский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2004/2005.Тогда ПСВ был безоговорочным фаворитом в чемпионате и перуанский вингер играл регулярно и плодовито.

На мажорной ноте футболист перешел в «Шальке», долгое время будучи там звездой, но из-за травм так и не реализовав себя до конца. Вдобавок, в Германии высадился легендарный Рауль, отцепивший Фарфана от основы. Потерявшийся форвард еще пару сезонов бегал в Бундеслиге, после чего уехал в Эмираты, где не раз нарушал режим. В 2016 захандривший перуанец хотел завершить карьеру, но внезапное предложение из Москвы все изменило. Вместе с «паровозами» Фарфан выиграл Премьер-лигу и помог сборной Перу отобраться на чемпионат мира.

Хосе Паоло Герреро

Когда Фарфан забил победный мяч в стыковом матче против Новой Зеландии, он показал футболку с игровым номером своего хорошего друга и многолетнего капитана сборной Хосе Паоло Герреро. Они вместе начинали в детской команде «Альянса Лима», но долгожданного путешествия в Россию для Герреро могло и не случиться. В крови нападающего был найден метаболит кокаина — бензоилэкгонин. Наказание суровое — годичная дисквалификация, не позволяющая помочь сборной.

Нападающий нанял адвокатов, привлек прессу и говорил, что запрещенный препарат мог попасть в организм вместе с лекарством от простуды. Опального форварда публично поддержали Уго Льорис и Диего Марадона. Болельщики устроили митинг возле здания ФИФА в Цюрихе, требуя амнистии для капитана. После долгих разбирательств перуанец все-таки сыграет на чемпионате мира. Его дисквалификация приостановлена.

Коста-Рика

Соперники

Костариканцам в группе «Е» придется удерживать натиск Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Как прошли отбор на ЧМ

С первого взгляда Коста-Рику можно отнести к беспросветным аутсайдерам турнира, но любые пессимистичные прогнозисты натыкаются на успех прошлого мундиаля. Тогда скромные латиноамериканцы дошли до четвертьфинала, уступив голландцам в серии одиннадцатиметровых. Впрочем, и неутешительные прогнозы имеют право на жизнь: у сборной новый тренер Оскар Рамирес, а феноменального футбола времен Хорхе Луиса Пинто, когда южноамериканцы заняли первое место в группе с Уругваем, Англией и Италией, может и не быть. В квалификации КОНКАКАФ сборная Коста-Рики пропустила 11 мячей за 16 матчей, заставляя Кейлора Наваса тащить мертвые мячи.

В отборочных матчах «тикос» играли очень вальяжно: за три тура до конца квалификационного раунда костариканцы оторвались от третьего места на четыре очка, но все же обострили ситуацию в группе. Апофеозом цикла стали матчи против сборной США, выигранные с общим счетом 6:0. В итоге Коста-Рика все равно осталась второй, скинув с плеч бремя стыковых матчей.

Кейлор Навас

Трехкратный победитель Лиги чемпионов — один из немногих футболистов сборной, которого знают во всем футбольном мире. Он же первым и единственным из соотечественников поднял над головой главный трофей европейского клубного футбола.


Reuters

Навас безальтернативно первый номер «бланкос» и в топе самых надежных киперов в мире. Понятно, что в сборной, небогатой на добротных защитников, такому вратарю придется играть за себя и за тех парней. Плюс сложно найти вратаря из топ-клуба, которому каждый год упорно искали бы замену. Дело в том, что у костариканца нет звездного флера — непременного атрибута всех лидеров королевского клуба. Но это не мешает ему раз за разом совершать чудо в рамке.

Брайан Руис

Оскар Рамирес всеми своими действиями дал понять, что команда в России будет играть на контратаках. Поэтому для капитана сборной Брайана Руиса — это шанс показать себя, ведь его будущее в лиссабонском «Спортинге» очень туманно. В конце нулевых 32-летний форвард считался перспективным, играя в голландском чемпионате и привлекаюсь в главную команду страны. На бразильском мундиале Руис забил важный мяч грекам, а в отборе на ЧМ-2018 набрал шесть очков по системе «гол + пас». Конечно, Руис уже не такой резвый, каким был в «Твенте», но учитывая невысокий уровень других форвардов, левоногий игрок «Спортинга» — лидер атакующей линии «тикос».

Сербия

Соперники

Сербы готовятся выйти из группы «Е», в которой обитают Бразилия, Коста-Рика и Швейцария.

Как прошли отбор на ЧМ

Главный тренер сборной Младен Крстаич пошел ва-банк, привезя на базу Калининград, одну из самых возрастных команд чемпионата мира. Основным защитникам сербов уже за 30, но если Бранислав Иванович безмятежно стареет в «Зените», то Александр Коларов нашел в «Роме» эликсир долголетия.

Славолюб Муслин, возглавлявший сербов до конца отборочной кампании, дважды сыграл в ничью с Уэльсом и с одинаковым счетом победил австрийцев. После выполнения программы-максимум известного коуча и его белорусского ассистента Сергея Гуренко убрали из команды. По одной из версий, причиной внезапного увольнения стало недоверие и дефицит игрового времени Милинкович-Савича — юной звезды сербов. И без того имеющие проблемы «белые орлы» прямо на пороге чемпионата мира лишились более-менее успешного тренера, чем обеспокоили болельщиков.


Reuters

Впрочем, боевитая сербская дружина, обладая набором качественных исполнителей, вполне может и не ощутить потерю Славолюба Муслина. Рецепт простой: играть одинаково интенсивно все 90 минут, с чем у команды бывают проблемы.

Неманья Матич

Второй известный на весь Манчестер Неманья один из немногих сербов, у кого нет проблем с интенсивом. Иначе Моуриньо не забрал бы его с собой из «Челси». Шикарный дальний удар и физическая мощь прописали сербу место в основе рядом с Полем Погба. В отличие от многих партнеров по сборной Матич играет на реально высоком уровне в топ-команде Старого Света. В националке на крепких плечах опорника держится вся средняя линия.

Александр Коларов

Крайний защитник прямо сейчас в топе среди сербских футболистов по завоеванным трофеям. Казалось, что его трансфер в «Рому» — лебединая песня, но при Эусебио Ди Франческо Коларов железно заиграл в основе и напомнил самого себя пятилетней давности. Вместе с «волками» защитник дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором не смог устоять перед «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

Сергей Милинкович-Савич

За джокера «Лацио» прямо сейчас хотят 100 миллионов евро. После мундиаля сумма может увеличиться еще на несколько десятков. Сергей — самый результативный центральный хавбек «орлов» со времен Павла Недведа. В теории от Савича ждут креатива в полузащите, а для большего эффекта туда поставят и Тадича, но дефицит игрового времени в футболке национальной сборной может взять свое.

Мексика

Соперники

Латиноамериканцам нужно выживать в группе «F», где их поджидают Германия, Швеция и Южная Корея.

Как прошли отбор на ЧМ

Мексиканцы — самая титулованная национальная дружина зоны КОНКАКАФ, 10 раз завоевывавшая Золотой кубок. Еще «ацтеки» чаще всего играли в матчах-открытиях крупных турниров. Подопечные Хуана Карлоса Осорио получили путевку в Россию еще в сентябре 2017. На Кубке Конфедераций «ацтеки» дошли до полуфинала, по дороге выбив из розыгрыша россиян. Почувствовав силу, лидеры сборной продолжили готовиться к турниру в компании трех десятков проституток. Подобное уже повторялось в 2010 и 2011 годах, в то время виновников отстранили от сборной. В этот раз обошлось без крайних мер.


Reuters

В реестре Хуана Карлоса Осорио неплохой выбор футболистов с атакующим потенциалом. Нестабильный Карлос Вела, главный бомбардир «ацтеков» Чичарито и перспективный Лосано из «ПСВ» креативили в отборочном турнире. Наверняка продолжат и на главном турнире.

Хавьер Эрнандес

Он же Чичарито. С 49 голами — лучший бомбардир «ацтеков». При Фергюсоне мексиканец кошмарил лондонский «Челси» и устраивал настоящее шоу, выходя на замену. При Мойесе и ван Гале игрового времени почти не стало. В 2014 году Чичарито внезапно перешел в «Реал» на правах аренды, но Переса удивить еще тяжелее.

Трансфер в «Байер» вроде встряхнул футболиста, страйкер снова начал регулярно забивать. Отыграв за «аптекарей» два сезона, Чичарито подписал соглашение с «Вест Хэмом». 1 июня форварду стукнуло 30, чемпионат мира в России его последний шанс перейти в крупную команду.

Рафаэль Маркес

Защитник сыграл свой первый матч за взрослую сборную в 17 лет, в 23 он стал капитаном и 15 лет не снимал повязку с руки. В Россию ветеран приехал ставить вечный рекорд: экс-игрок «Барселоны» может стать первым футболистом, кто капитанил на пяти мундиалях. Если он забьет гол, то встанет в один ряд с Пеле, Гердом Мюллером и Клозе. Только им удавалось поражать ворота соперников сразу на четырех мировых первенствах. С марта 39-летний защитник не играл за «Атлас», но тренировался по индивидуальной программе, ожидая приглашения тренера. Увидев зеленый свет, легендарный игрок заявил, что поездка в Россию станет завершением его карьеры.

Сенегал

Соперники

Повторять сказку ЧМ-2002 сенегальцы будут в группе «H», там их ждут Польша, Колумбия и Япония.

Как прошли отбор на ЧМ

Сенегальцы не играли на чемпионате мира с 2002 года. На том турнире «львы теранги» с Эль-Хаджи Диуфом победили действующих чемпионов французов, чем обескуражили всех без исключения. На этом сюрпризы не закончились. Только Турция смогла усмирить дерзких африканцев на стадии четвертьфинала. В той команде капитанил нынешний тренер Алиу Сиссе. Вместе с ним Мане с дружиной прошли отбор без поражений.

Еще многие эксперты говорят, что у нынешней сборной Сенегала очень много от той команды, в которой играл тренер. Сиссе нарекают местным Гвардиолой, предвидя его успех.


Reuters

В команде целая плеяда футболистов из добротных клубов. В защите — Кулибали из «Наполи», в средней линии — «молотобоец» Куяте, а в атаке блистает Садио Мане из «Ливерпуля» и монегаск Кейта. В целом, уровень исполнителей и набранный ход дает почву для повторения былых успехов.

Садио Мане

В день финала Лиги чемпионов родная деревня форварда переоделась в красный цвет, поддерживая Мане. Сенегальцу даже удалось забить, но его гол принес мало радости «скаузерам». Вместе с Фирмино и Салахом сенегальский страйкер забил 91 гол, обновив клубный рекорд результативности, но даже такое роскошное нападение не сломило мадридский «Реал». Сейчас Мане самый дорогой сенегальский игрок за всю историю и главная атакующая единица своей команды.

Калиду Кулибали

Защитник с французскими корнями перешел в «Наполи» из «Генка» за 10 миллионов евро. Перед ЧМ за габаритного дефа просили не меньше 70. Зная методы агрессивного торга Аурелио Де Лаурентиса, верхушка неаполитанцев не отпустит свой актив ниже этой суммы. А ведь защитник мог выступать сейчас за сборную Франции, но сыграв несколько матчей за молодежку «трехцветных», все же выбрал африканскую сторону.

С Калиду связана еще одна историю, связанная со сборного Сенегала: переигровки встречи отборочного цикла против команды ЮАР. Судейский коллектив посчитал, что в одном из эпизодов мяч попал в руку Кулибали, что не соответствовало правде. В конечном итоге матч признали договорным. В повторной встрече сенегальцы оказались сильнее со счетом 2:0

 
 
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SPORT.TUT.BY называет шестерку сборных, которые готовы удивить, хотя букмекеры и специалисты прогнозируют им вылет еще на групповой стадии.
 
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