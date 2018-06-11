В Ганцевичском районе 17-летний мотоциклист сбил пешехода и скрылся

В Ганцевичском районе 17-летний мотоциклист сбил пешехода и с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 11 июня вблизи дома № 5 по улице Школьной в деревне Липск. «Около 00.30 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, ехал в сторону улицы Советской и совершил наезд на 21-летнего местного жителя, который шел по дороге во встречном направлении (около 1,5 метра от края проезжей части)», — рассказали в ГАИ.

В результате наезда пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу.





Водитель с места ДТП скрылся, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий в 08.30 был установлен. Им оказался 17-летний житель деревни Велута Лунинецкого района. Выяснилось, что он ехал на незарегистрированном мотоцикле ММВЗ, права управления не имеет.

— На момент освидетельствования водитель был трезв. К административной ответственности ранее не привлекался. Парня не задерживали, уголовное дело не возбуждали, — отметили инспекторы.