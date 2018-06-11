"Это и правда сущее зло". Что не так с постерами белорусских фильмов

Если настоящий театр начинается с вешалки, то кино — с приличного постера и трейлера к нему. Возможно, именно их качество в том числе не позволяет белорусскому кино зарабатывать деньги в прокате. AFISHA.TUT.BY решила разобраться, что не так с промо отечественных картин. Для этого креативный директор московской студии Kinotoaster Евгений Юрканцев изучил трейлеры и постеры десяти фильмов, которые в последнее время попадали в минские кинотеатры.



Справка AFISHA.TUT.BY: Евгений Юрканцев около десяти лет профессионально занимается созданием постеров для российской киноиндустрии. Его работы использовали авторы таких коммерчески успешных картин, как «Битва за Севастополь», «Лед», «Экипаж», «Легенда № 17» и пр.

— Я думаю, что ваше кино находится на старте, на котором была российская индустрия в конце нулевых. Так произошло, потому что мы, утратив сильную школу художников афиш в перестроечное и постперестроечное время, продолжали снимали кино, не задумываясь над тем, чтобы сделать «лицо» этих картин. Кинотеатров было мало и картин отечественного производства тоже. Постепенно стали открываться новые залы, в первую очередь частные, начали сниматься фильмы. Но о том, как их представить, по-прежнему не думали.

Что касается афиш белорусских кинопроизводителей, первое ощущение после знакомства такое, словно они создавались для телевидения, а не кинотеатров. Качество исполнения начинающих авторов. Есть ощущение неоконченного продукта, которое накладывает отпечаток и на фильм, впечатление «сырости» визуального решения. Человек хочет посмотреть интересное и качественное кино, и постер должен быть в разы лучше, чем окажется сам фильм. Или во всяком случае выполнен не хуже его.

«Код Каина»



Это, наверное, единственный из представленных постеров, который сделан как работа для рекламы коммерческого полнометражного кино. Здесь авторы использовали голливудскую звезду — Эрика Робертса — и видно, что работа сделана по канонам жанрового кино. Я фильм не видел, но у меня возникли ассоциации с постером криминальной драмы «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы. Оттуда, возможно, взяли черно-белую схему разделения на добро и зло. В нем тоже представлена звезда — Аль Пачино — которая делает некий жест, который хорошо работает в связке с названием, т.е. в изображении заложена определенная загадка, смысл.

Хотя в трейлере Эрика Робертса почти нет, и, соответственно, у меня складывается ощущение, что меня обманывают. Чувство, что сняли в эпизоде фильма Эрика Робертса в качестве главного злодея, на экране его будет меньше двух минут, но промокампанию выстраивают именно на голливудской звезде. Поэтому здесь очень важна связка — если человек заинтересуется картиной, то он захочет чуть глубже капнуть, посмотреть побольше материалов — и столкнется с такой проблемой.

«Сладкое прощание Веры»



Мне понравился трейлер. Я понимаю, о чем фильм, и тут можно было показать непростые отношения молодого человека с этой женщиной. Но постер разделили, он продает актеров и главную героиню, находящуюся в какой-то эйфории. Можно было сделать легкий акцент на их сексуальных отношениях, если это можно по вашим законам о рекламе — вышло бы интереснее, добавило бы страсти. Чтобы было понятно, что эта Вера и молодой человек очень любят друг друга, показать их стоящими под дождем. Есть заявка актеров, принявших участие в съемке, а эмоций нет, хотя это привлекло бы значительно больше аудитории. В данном случае ни о чем таком постер не сообщает.

«Граф в апельсинах»



Проблема большинства постеров — они не продают жанр картины. Мне очень понравился трейлер «Графа в апельсинах», сам же постер немного «хромает» по типографике. Его картинка обработана с помощью специальных фильтров, но они навевают мысли о фильме, посвященном художникам, творческой молодежи. Но трейлер говорит, что это, скорее, социальная драма о подростках. И намного интереснее было бы продать те проблемы, с которыми сталкивается то ядро аудитории, на которое ориентируются авторы — подростки, которые активно ходят в кино. Постер очень лиричный, в нем нет никакого конфликта, а трейлер сделан в другом ключе — и здесь проявляется то самое несоответствие.

«Разум»



Точно такая же ситуация и с фантастическим триллером «Разум». Очень разочаровал постер, потому что, если вы снимаете фантастику, у вас есть бескрайние возможности для фантазии и креатива. И в трейлере это видно: показаны эксперименты с участием людей. Это можно докрутить, показать, не обязательно рассказывая основную суть. Постер должен сообщать, что перед вами именно фантастический триллер. Была попытка что-то определенное продемонстрировать, но в итоге не понятно ничего: стоит человек полубоком к какой-то клетке. И название у фильма хорошее, а постер собой ничего не представляет, не заявляет, не обещает. И полоска разделительная на дате — это явный признак продукта для телепроекта. Так делать нельзя.

«В личное пространство вход воспрещен»

Постер «В личное пространство вход воспрещен» — тоже интересная тема, судя по трейлеру. И опять очень провальная афиша, потому что совершенно не продает жанр. Из трейлера я понял, что кино про разработчика игр, который пытается справиться с детской травмой и потом переживает конфликт в деревне. А по афише складывается впечатление, что герой — математик или просто школьный учитель. Кажется, что картина про школу, наверное, последний звонок. Постер не продал ничего — ни жанр, ни эмоцию, не заинтриговал ничем. Возможно закладывалась глубокая мысль и была необходимость привязаться к названию, раз герой стоит с закрытыми глазами, и он как бы не смотрит на людей, но очень витиевато все это вышло. Можно было придумать разные варианты, но этот постер не работает.

«Зло»



Художественный фильм «Зло» — это и правда сущее зло. Я поначалу решил, что это какой-то треш. В России по закону о рекламе нельзя использовать изображения младенцев, тем более в связке с таким непростым названием. У нас бы такую афишу запретили. Спящий ребенок, счастливая семья и название «Зло» — сразу возникает дискомфорт, не понимаешь, что же тебе авторы пытаются сказать: про демонического ребенка? Тут, как мне кажется, нужно было интриговать. Я смотрел трейлер, который вызывает сложные эмоции, но там понятен смысл: была счастливая семья, потом случилось несчастье, девушка забеременела и герои решают: делать аборот или рожать. Значит нужно выезжать на чем-то одном: зле как понятной для всех субстанции, или зле, сконцентрированном в ребенке. Посмотреть, как сделан постер «Антихриста» Фон Триера или «Ребенка Розмари» Полански — там визуальные решения задают определенную атмосферу. А тут «Зло», солнышко внутри — это полный кошмар. Это даже не постер, а скорее, любительский коллаж с фотографиями со съемок. Самая слабая афиша из всех представленных.

«Следы на воде»



Видно, что военные фильмы у вас сильная сторона и в них вкладываются деньги, делаются спецэффекты. Старая школа: взрывы, погони, перестрелки — все прочее, в лучших традициях жанра. И такой слабый постер у картины «Следы на воде». В трейлере есть очень много материала, который можно было использовать для создания афиши, продать военную историю. Там больше детектив даже, в традиции жанра много всего, многослойно получилось бы. А постер продает неизвестно что: то ли любовный треугольник, хотя люди смотрят в разные стороны. Цветокоррекция картинки тоже слабая — видно, что делали из разных фотографий с киноплощадки и не привели к единому цветовому решению, стилистике. Картинку можно было нагрузить более интересными деталями, подать ее как военный экшен или драму с участием трех актеров. Шрифт названия нелепый, он, возможно, лучше бы подошел к фильму ужасов, но не к военной драме.

«Гараш»



Это же гараж по-нашему, да? Мне очень понравился трейлер — такая треш-комедия, с богатейшей фактурой автомастерских, промзоны. Но авторы не стали трудиться над тем, чтобы в попасть в комедийный жанр. А ведь можно было пофантазировать. И со зрителем поиграть, предложив что-нибудь более смелое и провокационное. В постере, к сожалению, ничего нет из того, что я увидел в трейлере. Соответственно, афиша опять мне ничего не продала. Есть какие-то друзья, работающие в гараже, но здесь нет такого треша, который показан в трейлере, а значит, нет и понимания, что непростой гараж, что это непростые ребята. Мне сейчас в голову пришел постер из комедии «Реальные упыри», где заявлены вампиры, которые живут вместе. И там это обыграно как семейный портрет, потому что у каждого есть свой характер. Получается, что постер тебя знакомит с персонажами, а трейлер — с тем, как они живут. Здесь можно было сделать очень интересные вещи, а не просто выкатывать коллективное фото.

«Тум-паби-дум»



У «Тум-паби-дум» мне понравился трейлер — он сделан в традициях хороших сказок для детей. И была правильная попытка сделать постер в таком же сказочном ключе, но, может, лишним были люди, которые находятся вверху. Я понимаю, что у каждого маленького человека есть свой воображаемый мир, который он видит совсем по-другому, нежели взрослые. И по концепции, что здесь представлена, — город обычный, серый, скучный, а в нем есть шар, в котором отображается нарисованный город мечты. Но это поймут люди, которые будут всматриваться в постер не одну минуту. Все внимание сконцентрировано на шаре, на этом волшебном мире. Можно было оставить только его и детей. Убрав лишние детали, этот постер можно было сделать еще лучше, плюс название такое волшебное — детские слова. Хотели как лучше, но получилось сложновато. Но здесь хоть понятно, что мы имеем дело с детским фильмом.

«Не игра»





И вот еще два постера «Не игры». В первом случае — это афиша не для прокатного полнометражного фильма — скорее, набор коллажей. Такие можно увидеть в военкоматах, где стены увешаны агитационными плакатами: один зовет служить в армии, а второй показывает, как хорошо на «срочке» живется. На афише много элементов, которые просто говорят про белорусскую армию, но при этом ничего не рассказывают о самом фильме. Нет заявки на то, что это художественный продукт. Хотя те, кто уже отслужили, наверняка поймут, в чем же идея фильма.

Второй вариант постера со взмахом гранаты над головой навевает мысли о фильме про войну, слишком уж шаблонный жест. Не хватает только подписи: «За Родину!». Мне нравится нижняя часть постера, она очень хорошо сделана — появился логотип, например. Он продает фильм про войну или как минимум кино с участием военной техники. А верхняя часть уходит в агитку — мы бежим, мы бросаем — в таком духе. И опять здесь нет фильма — на что идти, что будет за история. Здесь нет героя, его окружения, конфликта — что он призван в армию и прошел этот путь. Можно было сделать постер, как в фильме «Ярость», где есть просто танки и актеры, но сделано фактурно и красиво. И название больше работает на картинку, и понятно, что действие разворачивается во время Второй мировой, а герои — танкисты.

А здесь, если заявлена «Не игра», то нужно было показать эпизод моральных или физических страданий героя, как он их преодолевает. В результате такого нет, не показано ничего, что могло бы навести на мысль, что служба в армии сложна. Хотя второй постер больше продает нужный жанр, но не продает идею.