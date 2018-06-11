17 июня будет совершен Крестный ход к Афанасиевскому монастырю г. Бреста

17 июня 2018 г. в праздник Собора Белорусских святых в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы крепости г. Бреста будет отслужена Божественная литургия, которую возглавит Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский. Начало в 8.00 часов.



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После Литургии будет совершен крестный ход от женского монастыря к Афанасиевскому мужскому монастырю г. Бреста, где будет отслужен молебен с акафистом преподобномученику Афанасию Брестскому.

Традиция проведения Крестного хода в Бресте в этот праздник была положена 16 лет назад по инициативе Высокопреосвященнейшего Иоанна, Архиепископа Брестского и Кобринского.

Наш Крестный ход — это воспроизведение Крестного пути преподобномученика Афанасия Брестского. Приглашаем всех Вас принять в нем участие: не просто пройти, но помолится и о себе и близких и за наше отечество.