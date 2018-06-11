ДТП в Ивановском районе, в результате которого погиб мотоциклист: возбуждено уголовное дело

Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист .



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По данным следствия, 8 июня 2018 года примерно в 20 часов 15 минут, жительница а.г. Мотоль 1969 года рождения, двигалась на автомобиле «Фольксваген Пассат» по ул. Ворошилова в указанном агрогородке. На обозначенном перекрестке женщина осуществляла поворот налево.

В это время во встречном направлении на мотоцикле «Ямаха» двигался житель одного из сельских населенных пунктов района и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген».

В результате ДТП водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Ивановским РОСК в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следователями проведен осмотр места ДТП, установлены и допрошены свидетели, назначены необходимые экспертные исследования.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк