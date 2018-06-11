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г. Пружаны: в ДТП пострадала велосипедистка

12.06.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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По предварительной версии: около 13.40 часов 60-летняя жительница г.Пружаны, управляя дорожным велосипедом и двигаясь по проезжей части ул.Маяковского (при наличии тротуара) г.Пружаны, на перекрестке с ул.Чернышевского не уступила дорогу автомобилю «Ниссан Микра», под управлением 38-летнего водителя, жительницы д.Слобудка Пружанского района, которая двигалась по ул.Чернышевского, являющейся главной дорогой по отношению к ул.Маяковского, в направлении от ул.Красноармейской к ул.Я.Купалы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56338.php

г. Пружаны: в ДТП пострадала велосипедистка

В результате чего велосипедистка допустила столкновение с правой задней частью вышеуказанного автомобиля, с последующим падением на асфальтированную проезжую часть. В результате ДТП женщина была доставлена СМП в УЗ «Пружанская ЦРБ» и в последующем госпитализирована в травматологическое отделение.

Водитель была пристёгнута ремнём безопасности. Трезва.

Дорожный велосипед «АИСТ», оборудован световозвращателем белого цвета спереди, световозвращателями оранжевого цвета с каждой боковой стороны.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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По предварительной версии: около 13.40 часов 60-летняя жительница г.Пружаны, управляя дорожным велосипедом и двигаясь по проезжей части ул.Маяковского (при наличии...
 
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