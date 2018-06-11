17-летний водитель совершил наезд на пешехода и скрылся

11.06.2018 вблизи дома №5 по ул. Школьной в д. Липск Ганцевичского района в ДТП 1 человек ранен.



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По предварительной версии: около 00:30 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул.Школьной в д.Липск, в направлении к ул.Советской, совершил наезд на 21-летнего пешехода, местного жителя, двигавшегося по проезжей части дороги, около 1,5 метра от края проезжей части.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение УЗ «Ганцевичская ЦРБ». Водитель с места ДТП скрылся. Диагноз пострадавшего: закрытый перелом обеих костей средней трети левой голени со смещением. Ссадина передней поверхности средней трети левой голени.



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По факту ДТП проводилась проверка.



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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОГАИ Ганцевичского РОВД совместно с сотрудниками МООРиР УГАИ УВД Брестского облисполкома было установлено, что водитель - 17-летний житель д.Велута Лунинецкого района, студент лицея, не имея права управления транспортным средством категории «А», управляя мотоциклом «ММВЗ» не зарегистрированным в установленном порядке, двигаясь по ул.Школьной д.Липск, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении. После чего с места происшествия скрылся. В 08:30 был задержан по месту жительства сотрудниками МООРиР УГАИ УВД. На момент освидетельствования трезв. По БД «ГАИ Центр»: к административной ответственности не привлекался.

Водитель не задерживался, уголовное дело не возбуждалось.