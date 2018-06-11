ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17-летний водитель совершил наезд на пешехода и скрылся

12.06.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

11.06.2018 вблизи дома №5 по ул. Школьной в д. Липск Ганцевичского района в ДТП 1 человек ранен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56337.php

17-летний водитель совершил наезд на пешехода и скрылся

По предварительной версии: около 00:30 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул.Школьной в д.Липск, в направлении к ул.Советской, совершил наезд на 21-летнего пешехода, местного жителя, двигавшегося по проезжей части дороги, около 1,5 метра от края проезжей части. 

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение УЗ «Ганцевичская ЦРБ». Водитель с места ДТП скрылся. Диагноз пострадавшего: закрытый перелом обеих костей средней трети левой голени со смещением. Ссадина передней поверхности средней трети левой голени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56337.php

17-летний водитель совершил наезд на пешехода и скрылся

По факту ДТП проводилась проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56337.php

17-летний водитель совершил наезд на пешехода и скрылся

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОГАИ Ганцевичского РОВД совместно с сотрудниками МООРиР УГАИ УВД Брестского облисполкома было установлено, что водитель - 17-летний житель д.Велута Лунинецкого района, студент лицея, не имея права управления транспортным средством категории «А», управляя мотоциклом «ММВЗ» не зарегистрированным в установленном порядке, двигаясь по ул.Школьной д.Липск, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении. После чего с места происшествия скрылся. В 08:30 был задержан по месту жительства сотрудниками МООРиР УГАИ УВД. На момент освидетельствования трезв. По БД «ГАИ Центр»: к административной ответственности не привлекался.

Водитель не задерживался, уголовное дело не возбуждалось.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11.06.2018 вблизи дома №5 по ул. Школьной в д. Липск Ганцевичского района в ДТП 1 человек ранен. По предварительной версии: около 00:30 часов неустановленный водитель,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем МИД Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика