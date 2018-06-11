Анжелики Борисевич покидает волейбольный клуб «Минчанка»

Новый сезон волейбольный клуб «Минчанка» начнёт без одного из лидеров – Анжелики Борисевич. Блокирующая покидает команду и уезжает играть в Италию.

Новым клубом Анжелики Борисевич станет «Кьери», который в следующем сезоне будет выступать в итальянской серии «А1». Анжелика Борисевич в составе «Минчанки» была сильнейшим игроком в своём амплуа. В минувшем сезоне помогла команде выиграть чемпионат Беларуси и дойти до финала Кубка ЕКВ.