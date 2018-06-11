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У белорусского МИД новый пресс-секретарь. Бывшего отправили послом в Швецию
Начальником управления информации и цифровой дипломатии (пресс-секретарем) МИД Беларуси назначен Анатолий Глаз.
Он сменил на этом посту Дмитрия Мирончика, которой назначен послом Беларуси в Швеции. Об этом
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Начальником управления информации и цифровой дипломатии (пресс-секретарем) МИД Беларуси назначен Анатолий Глаз.
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