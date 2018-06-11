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Почему в Беларуси впервые за последние 9 месяцев случилась дефляция и как долго она продлится
В Беларуси в мае
В мае продовольственные товары подешевели на 0,6%, а непродовольственные — на 0,03%. Услуги подорожали в мае на 0,1%, а с начала года — на 4,8%. При этом за январь−май продовольственные товары выросли в цене на 1,7%, а непродовольственные — на 1,9%.
Из продуктов больше всего упали цены на бананы, свежие помидоры и огурцы.
Среди непродовольственных товаров цены упали на мужские босоножки и сандалеты из натуральной или искусственной кожи, женские модельные туфли и мужские полуботинки или кожаные туфли.
Также подешевело страхование легкового автотранспорта, услуги воздушного транспорта и туристические услуги международного туризма.
Если сравнивать по регионам, то набор наиболее подешевевших в мае товаров практически одинаковый — везде есть огурцы, бананы, помидоры или картофель. Огурцы больше всего подешевели в Брестской области — на 60%, меньше всего в Витебской — на 39%. Бананы больше всего подешевели в Гомельской области — на 41%, меньше всего в Брестской — на 35%. Картофель упал в цене в Гродненской и Могилевской областях — на 20% и 18% соответственно. Наибольшее понижение цен на помидоры в мае было в Брестской области — на 27%.
«Ближе к осени цены снова начнут расти»
Аналитики ЕАБР
— Дефляция — это тоже проблема, как и высокая инфляция. Обычно ее решают незначительным снижением процентных ставок на кредиты. Некоторые страны прибегают даже к дополнительной эмиссии денег, например, в еврозоне такой подход практикуется уже несколько лет. Годовая дефляция свидетельствует о слабом внутреннем спросе и отсутствии стимула для экономического роста, — объясняет финансовый консультант «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова. — Но если мы говорим о месячном показателе, то здесь ничего страшного нет. В принципе, каждый год к летнему периоду все дешевеет, потом, ближе к осени, будет обратная реакция, и цены снова начнут расти
По словам эксперта, в числе факторов, повлиявших на общую картину, можно отметить то, что в последнее время тарифы ЖКУ не повышались. «На текущий момент ситуация такова, что очень большой вклад в инфляцию вносит именно рост платных тарифов и услуг, в том числе жилищно-коммунальных», — отмечает аналитик.
В целом для роста цен особых предпосылок нет, и, по всей вероятности, Нацбанк удержит инфляцию в рамках прогнозного показателя, считает эксперт. «Нет какого-то эталонной инфляции или унифицированного показателя, однако большинство государств стремится удерживать ее в районе двух-четырех процентов, — объясняет Жанна Кулакова. — Есть такие показатели, как рост доходов населения и активное развитие кредитования (ставки падают), но в целом инфляционное давление небольшое».
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В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию. Цены на товары и услуги в прошлом месяце упали на 0,3%, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие товары и услуги больше...
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