​Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно начал выступление на турнире в Ноттингеме

В матче одной шестнадцатой финала Ивашко встречался с австралийцем Джейсоном Кублером.

Игра продолжалась больше двух часов. Три сэта понадобились белорусу, чтобы выиграть: 1:6, 7:6, 6:4. Отметим, что турнир проходил на травяном покрытии. Сейчас все теннисисты готовятся к Уимблдону.