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Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно начал выступление на турнире в Ноттингеме
В матче одной шестнадцатой финала Ивашко встречался с австралийцем Джейсоном Кублером.
Игра продолжалась больше двух часов. Три сэта понадобились белорусу, чтобы выиграть: 1:6, 7:6, 6:4. Отметим, что турнир проходил на травяном покрытии. Сейчас все теннисисты готовятся к Уимблдону.
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В матче одной шестнадцатой финала Ивашко встречался с австралийцем Джейсоном Кублером.
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