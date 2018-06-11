​Виктория Азаренко готовится к Уимблдону

Но турнирами серии «Большого шлема» белоруска не ограничивается. Уже известно, что экс-первая ракетка мира выступит в Сан-Хосе.

Турнир пройдёт с 30 июля по 5 августа. Вместе с Азаренко заявлены: Серена Уильямс, Мэдисон Кис и Мария Шарапова. Раньше этот турнир проводился в Стэнфорде, но в этом году его перенесли в Сан-Хосе.