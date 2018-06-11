Анатолий Глаз стал новым пресс-секретарём МИД Беларуси

Анатолий Глаз сменил Дмитрия Мирончика на посту пресс-секретаря Министерства иностранных дел.

На дипломатической службе Анатолий Глаз находится более 13-ти лет. Ранее он работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы, вторым, а позднее первым секретарём посольства Беларуси в Италии, а также в Администрации Президента Беларуси.

До перехода на позицию пресс-секретаря Анатолий Глаз занимал в системе МИД должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.