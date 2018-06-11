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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Токио
Утром 12 июня в оживлённом районе Токио рядом с железнодорожной станцией произошло крупное ДТП. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что это подростки.
Виновник ДТП, 52-летний мужчина, заявил полиции, что перепутал педали.
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Утром 12 июня в оживлённом районе Токио рядом с железнодорожной станцией произошло крупное ДТП. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.
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