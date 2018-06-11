Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Токио

Утром 12 июня в оживлённом районе Токио рядом с железнодорожной станцией произошло крупное ДТП. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что это подростки.

Виновник ДТП, 52-летний мужчина, заявил полиции, что перепутал педали.