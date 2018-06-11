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Клещи атакуют: пострадавших около 10 тысяч
С укусами клещей с начала года обратились к врачам 9 695 белорусов.
Об этом информирует Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья.
Сообщается, что треть пострадавших от укусов клещей – дети.
Больше всего случаев приходится на Могилевскую и Гродненскую области, меньшее количество – в Минской и Гомельской.
Отмечается, что клещи кусают людей чаще в сельской местности и лесных массивах.
В Беларуси повсеместно проводится энтомологическое обследование территорий, парки, лесные массивы обрабатываются акарицидными препаратами. Ситуация контролируется Минздравом.
Напомним, с укусами клещей
При обнаружении клеща на теле следует срочно обратиться к врачу или самостоятельно вытащить его, а затем обязательно
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С укусами клещей с начала года обратились к врачам 9 695 белорусов. Об этом информирует Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья.
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