Клещи атакуют: пострадавших около 10 тысяч

С укусами клещей с начала года обратились к врачам 9 695 белорусов.

Об этом информирует Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья.

Сообщается, что треть пострадавших от укусов клещей – дети.

Больше всего случаев приходится на Могилевскую и Гродненскую области, меньшее количество – в Минской и Гомельской.

Отмечается, что клещи кусают людей чаще в сельской местности и лесных массивах.

В Беларуси повсеместно проводится энтомологическое обследование территорий, парки, лесные массивы обрабатываются акарицидными препаратами. Ситуация контролируется Минздравом.

Напомним, с укусами клещей в конце апреля в медучреждения обратились свыше 1,8 тысяч человек, а количество обратившихся за год возросло в 1,6 раза.