|
19-месячная дочь именитого горнолыжника утонула в бассейне
Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Боде Миллер
Инцидент произошел в субботу в Южной Калифорнии, сообщает
— Мы опустошены. Наша малышка, Эмми, умерла вчера. Никогда и за миллион лет мы не могли подумать, что испытаем такую боль. Никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее на полную каждый день. Наша семья с уважением просит не беспокоить нас в это трудное время, — написал Миллер.
Боде Миллер — олимпийский чемпион 2010 года в суперкомбинации, 4-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Самый возрастной призер Олимпийских игр в горнолыжном спорте за всю историю. Рекордсмен в истории Кубка мира по количеству стартов (438).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Боде Миллер сообщил, что его 19-месячная дочь Эмелин утонула в бассейне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)