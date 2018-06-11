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19-месячная дочь именитого горнолыжника утонула в бассейне

12.06.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Боде Миллер сообщил, что его 19-месячная дочь Эмелин утонула в бассейне.

Инцидент произошел в субботу в Южной Калифорнии, сообщает The Canadian Press. На следующий день девочка скончалась в госпитале, куда была доставлена после происшествия, но врачи не смогли ей помочь. Полиция округа начала расследование обстоятельств гибели ребенка.

— Мы опустошены. Наша малышка, Эмми, умерла вчера. Никогда и за миллион лет мы не могли подумать, что испытаем такую боль. Никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух. Наша маленькая девочка любила жизнь и проживала ее на полную каждый день. Наша семья с уважением просит не беспокоить нас в это трудное время, — написал Миллер.

Боде Миллер — олимпийский чемпион 2010 года в суперкомбинации, 4-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Самый возрастной призер Олимпийских игр в горнолыжном спорте за всю историю. Рекордсмен в истории Кубка мира по количеству стартов (438).

 
 
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Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Боде Миллер сообщил, что его 19-месячная дочь Эмелин утонула в бассейне.
 
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