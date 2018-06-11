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В Гомеле кто-то "отравил" 16 лип у офисного здания... ради парковки?

12.06.2018 13:54 — Разное | Tut.by  
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Вокруг корпуса обанкротившегося ОАО «Гомельсортсемовощ» на улице Барыкина погибли 16 взрослых лип. Причины странного явления ищут экологи и местная власть.


Тревогу забили работники «Гомельлеспроекта», расположенного на 1-й Встречной улице. Они обратили внимание на скоротечное усыхание благополучных с виду деревьев без видимых причин. Сейчас в здании арендуют офисы коммерческие структуры — и автомобили сотрудников с трудом умещаются на пятачке вдоль проезжей части ближайшей улицы. Посетителям припарковаться уже негде. В этом гомельчане видят одну из причин происшедшего.

— Эти деревья были посажены в начале 1980-х. Тогда каждое предприятие озеленяло территории своими силами. Все эти годы липы исправно выполняли свою функцию по очистке воздуха на одной из самых загазованных улиц областного центра. Сейчас они, вероятно, мешают организовать парковку для посетителей офисного здания, и, похоже, что деревья отравили химикатами, — выдвинула версию работница соседнего предприятия Елена Викторовна.

Склоняются к этой версии и экологи. После обследования местности специалисты Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили редакции, что в районе дома № 155 на улице Барыкина «деревья имеют явные признаки усыхания, травяной покров усох полностью». И далее: «У инспекции есть предположение, что территория обработана гербицидом, так как травяной покров, отделенный от пораженной зоны тротуарной дорожкой, зеленый и растущий».

Со всех трех сторон от здания зелень, и правда, буйствует. Администрация Советского района разбирается в ситуации с привлечением Института леса и правоохранительных органов. Взяты пробы грунта и образцы древесины для окончательных выводов.

 
 
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Причины странного явления ищут экологи, местная власть и милиция.
 
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