​Кейт Мидлтон восхитила общественность своим дешёвым нарядом

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, Кейт Мидлтон появилась на публике в дешёвом платье известного масс-маркет-бренда, которое стоит около 50 долларов. В таком наряде она пришла на матч по поло, где играл её муж, сообщают британские СМИ.

Кейт выглядела настолько счастливой и непринуждённой в этом простом и практичном платье, что вызвала восхищение публики. Никакой королевской чопорности. Многие СМИ уже сравнили её с Меган Маркл (супругой принца Гарри), которая на днях нарушила этикет своим нарядом. И всё же многие эксперты моды сходятся во мнении, что обе герцогини – эталон вкуса и стиля.