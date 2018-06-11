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Беларуси угрожает потеря зерна из-за засухи
12.06.2018 13:46 — Разное | Ежедневник
Специалисты считают, что сухая погода вызывает угрозу для посевов зерновых в Беларуси.
«Ситуация сейчас сложная. Значимых осадков не было в течение месяца. По последним данным наблюдений, на большей части территории запасы влаги в почве недостаточные, во многих районах даже низкие. В ряде регионов ситуация достигла уровня опасного агрометеорологического явления», - цитирует замначальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Надежду Мельчакову
Что касается зерновых культур, по ее словам, на наблюдаемых полях отмечаются повреждения - пожелтение и засыхание листьев, местами начинается засыхание стеблей. Наиболее поврежденные засухой посевы озимых зерновых культур в Гомельской области.
Негативно сухая погода сказывается и на посевах льна, кукурузы, картофеля, корнеплодов. В той же Гомельской области на некоторых участках уже вянет кукуруза. В ближайшее время в Беларуси пройдут дожди, однако, они будут редкими и локальными, поэтому на урожай не повлияют.
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Специалисты считают, что сухая погода вызывает угрозу для посевов зерновых в Беларуси.
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