Беларуси угрожает потеря зерна из-за засухи





Специалисты считают, что сухая погода вызывает угрозу для посевов зерновых в Беларуси.

«Ситуация сейчас сложная. Значимых осадков не было в течение месяца. По последним данным наблюдений, на большей части территории запасы влаги в почве недостаточные, во многих районах даже низкие. В ряде регионов ситуация достигла уровня опасного агрометеорологического явления», - цитирует замначальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Надежду Мельчакову БЕЛТА .

Что касается зерновых культур, по ее словам, на наблюдаемых полях отмечаются повреждения - пожелтение и засыхание листьев, местами начинается засыхание стеблей. Наиболее поврежденные засухой посевы озимых зерновых культур в Гомельской области.

Негативно сухая погода сказывается и на посевах льна, кукурузы, картофеля, корнеплодов. В той же Гомельской области на некоторых участках уже вянет кукуруза. В ближайшее время в Беларуси пройдут дожди, однако, они будут редкими и локальными, поэтому на урожай не повлияют.