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Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»

12.06.2018 — Разное | Лидская газета  
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Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»
В сентябре в Лиде в четвертый раз пройдет полюбившийся тысячам белорусов фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER. И в четвертый раз он пройдет вкусно, весело и громко! Уровень децибел будет определять коллектив Сергея Шнурова – группа «Ленинград», который открытым форматом выступления белорусов порадует впервые за несколько лет. Компанию «ленинградцам» составят рок-группы: также питерцы «Animal ДжаZ», белорусы – «ЧуVство Полета» и «Nizkiz», основатели украинского рок-н-ролла и этно-рока – коллектив «Воплі Відоплясова».

На территории гала-концерта будет работать отдельный фудкорт и различные активации. Концертная программа на большой сцене стартует в 17:30. 

Стартовая стоимость входных билетов – 25 белорусских рублей. Количество билетов по специальной цене ограничено.

Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»

Что известно еще?

Планируется оптимизировать расположение фестивальных зон, чтобы улучшить пешеходные потоки, увеличить количество точек фудкорта. Добавятся дополнительные зоны для отдыха: все желающие смогут удобно разместиться у стен замка или на набережной реки Лидейки.

Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»

В день фестиваля посетители смогут записаться на бесплатную экскурсию по производству и узнать историю пивоваренного предприятия.

Полюбившийся многим фанатам фестивального движения палаточный городок формата «all inclusive» (возможностью не только занять место для ночлега, но и взять в аренду палатку или спальный мешок) останется.

Фестивальные площадки начнут свою работу с 10:00, что позволит гостям праздника успеть не только поучаствовать во всех активациях, но и поближе познакомиться с достопримечательностями Лиды. Концертная программа на большой сцене стартует в 17:30.

Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»

LIDBEER-2018 продолжит говорить на белорусском языке, радовать новыми активациями и развлечениями в белорусском стиле.

Честный интерактив

Интерактивный формат фестиваля сохранится, однако претерпит определенные изменения. Через сайт lidbeer.by любой талантливый музыкант или коллектив, мастер ручных изделий и представитель фудкорта сможет подать заявку на участие в фестивале и стать соорганизатором большого праздника. Однако, чтобы отдать голос за понравившегося участника, белорусам необходимо будет пройти полноценную регистрацию на сайте мероприятия. Таким образом организаторы планируют обезопасить участников от накруток и тем самым обеспечить еще более прозрачную систему голосования.

Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»

Заявки принимаются с 18 июня по 6 июля, а голосование начнется 9 июля и завершится 31 июля. К слову, победитель в голосовании среди молодых белорусских коллективов получит возможность открыть главную сцену LIDBEER-2019.

Справки по билетам: + 375-17-293-03-74 или короткий номер 7-360 (без выходных с 9:00-21:00)

Справка по другим вопросам, касающимся фестиваля: 8-801-204-20-20 (бесплатная горячая линия без выходных с 08:00 до 20:00)

Вход на фестиваль свободный.

Слухи подтвердились: хедлайнером LIDBEER станет группа «Ленинград»

Стоимость билетов на площадку гала-концерта – 25 BYN (количество билетов по стартовой цене ограничено). Приобрести билеты без комиссии можно на сайте lidbeer.by.

Также билеты реализует оператор kvitki.by (взимается комиссия оператора).

 
Теги: знакомства
 
 
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В сентябре в Лиде в четвертый раз пройдет полюбившийся тысячам белорусов фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER. И в четвертый раз он пройдет вкусно, весело и громко!...
 
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