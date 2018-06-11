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Рекордное количество осадков выпало в некоторых департаментах Франции
Мощнейшие дожди прокатились в минувшие сутки по некоторым французским регионам. В прилегающем к Парижу департаменте Иль-де-Франс за день выпала полутарамесячная норма осадков.
Очень сильно заливало также регионы Атлантическая Луара и Арденны.
В Париже за сутки выпало 78 миллиметров осадков, однако серьёзного подтопления дорог не произошло. А вот в провинции были затоплены не только дороги, но и подвалы жилых домов.
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Мощнейшие дожди прокатились в минувшие сутки по некоторым французским регионам. В прилегающем к Парижу департаменте Иль-де-Франс за день выпала полутарамесячная...
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