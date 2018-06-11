Рекордное количество осадков выпало в некоторых департаментах Франции

Мощнейшие дожди прокатились в минувшие сутки по некоторым французским регионам. В прилегающем к Парижу департаменте Иль-де-Франс за день выпала полутарамесячная норма осадков.

Очень сильно заливало также регионы Атлантическая Луара и Арденны.

В Париже за сутки выпало 78 миллиметров осадков, однако серьёзного подтопления дорог не произошло. А вот в провинции были затоплены не только дороги, но и подвалы жилых домов.