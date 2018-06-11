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МЗП и денежные доходы населения Беларуси за май не индексируются

12.06.2018 14:22 — Разное | Аргументы и факты  
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МЗП и денежные доходы населения Беларуси за май не индексируются
БЕЛТА

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

МЗП и денежные доходы населения Беларуси за май не индексируются Будут ли проиндексированы доходы населения за апрель?

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май 2018 года к апрелю составил 99,7%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите; к марту 2018 года - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, стипендий), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций; к месяцам пересмотра заработной платы госслужащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений.

В связи с этим указанные виды доходов за май 2018 года не индексируются.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за май текущего года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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