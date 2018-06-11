В Африке начали гибнуть тысячелетние баобабы. Почему - никто не знает

Большинство старейших и крупнейших африканских баобабов погибли за последние годы, причина вымирания специалистам пока неясна. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Plants , кратко об этом сообщает The Guardian .



Баобабы на Мадагаскаре. Изображение: Frank Vassen / Flickr / wikipedia.org

Биологи применили метод радиоуглеродного датирования, чтобы определить возраст и особенности старейших и крупнейших баобабов мира. Всего они изучили более 60 деревьев, исследование продлилось 12 лет — с 2005 по 2017 год.

Неожиданно оказалось, что самые большие и старые деревья погибли за время исследования. Всего частично или полностью умерло десять деревьев. Девять из них входили в список самых старых деревьев, пять — в список самых крупных в мире. Все они находились в южной части Африки — Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии.

Возраст погибших растений составлял от 1100 до 2500 лет. Среди них — баобаб Панке, который считался священным в Зимбабве. Его обхват составлял 25,5 метра, высота — 15,5 метра, а возраст — примерно 2429 лет. Все его стебли погибли и обрушились в 2010—2011 годах.



Баобаб Чепмена в Ботсване в июне 2015 года, дерево еще живо. Фото: Adrian Patrut et al. / Nature Plants



Этот же баобаб в январе 2016 года, все стебли рухнули. Фото: Adrian Patrut et al. / Nature Plants

Хотя причина этого вымирания остается неясной, исследователи полагают, что гибель вековечных баобабов «может быть как минимум частично связана со значительными изменениями климата, которые особенно сильно повлияли на южную Африку». Чтобы узнать точные причины, необходимы дальнейшие исследования.

Изначальной целью исследования было определить, как баобабам удается достичь таких размеров и прожить так долго. Оказалось, что в каждом дереве развивается несколько стеблей, которые формируют круг или эллипс. При этом в центре остается пустое пространство — получается структура в форме кольца.

Ученые пишут, что баобабы очень трудно убить. Деревья выживают, даже если их сжечь или лишить коры. «Когда они умирают, они просто сгнивают изнутри и внезапно падают, оставляя кучу трухи», — пишут специалисты.

«Совершенно поразительно и волнующе, что столько тысячелетних деревьев гибнет в нашу эпоху», — отметил соавтор исследования Адриан Патрут из Университета Бабеш-Боляи в Румынии.