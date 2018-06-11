|
Назначен новый пресс-секретарь белорусского МИД
На пост пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства назначен бывший старший советник отдела международной безопасности и контроля за вооружениями Анатолий Глаз.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.
Анатолий Глаз на дипломатической службе 13 лет, в 2009-2014 годах Глаз работал в Администрации президента Беларуси замглавой управления внешней политики.
Затем был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии, курирующим вопросы двустороннего политического сотрудничества.
В мае предыдущий пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пост пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства назначен бывший старший советник отдела международной безопасности и контроля за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)