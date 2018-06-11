Назначен новый пресс-секретарь белорусского МИД

На пост пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства назначен бывший старший советник отдела международной безопасности и контроля за вооружениями Анатолий Глаз.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.

Анатолий Глаз на дипломатической службе 13 лет, в 2009-2014 годах Глаз работал в Администрации президента Беларуси замглавой управления внешней политики.

Затем был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии, курирующим вопросы двустороннего политического сотрудничества.