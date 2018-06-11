Прочь, кровососы! Как управлять комарами с помощью пива, мяты и уксуса

Наш эксперт – фитотерапевт Наталья Кулешова.

Некоторые растения и продукты представляют собой натуральные репелленты.

Защитим себя

Мята. 4 ст. ложки свежих листьев мяты залейте стаканом воды, подержите на медленном огне 10 минут, дайте настояться 15 минут, процедите, добавьте 1 стакан водки, накройте крышкой и остудите. Налейте средство в пульверизатор и распыляйте на кожу или одежду перед выходом на улицу.

Ваниль и корица. Две щепотки корицы и 1 измельчённый стручок ванили залейте стаканом любого растительного масла. Настаивайте в течение недели в тёмном месте, периодически встряхивая. Чтобы защититься от комаров, маслом смазывают виски, запястья, щиколотки.

Полынь. 2 ст. ложки травы полыни залейте кипятком, дайте настояться в течение получаса, процедите и смажьте открытые участки кожи настоем.



Кровь течет рекой. Кого комары кусают чаще и почему Подробнее

Цитронелла. Масло этого растения можно купить в аптеке. Цитронелла настолько эффективна против кровососов, что на её основе изготавливают промышленные средства от комаров. 20 капель эфирного масла добавьте в баночку с кремом для лица или тела и смажьте им открытые участки кожи.

Эфирные масла. Приготовьте натуральный лосьон от комаров: заполните стакан на ⅔ водкой, добавьте 50 капель эфирного масла герани, мяты, розмарина или кедра, долейте воды до верха стакана и перемешайте. Полученный лосьон наносите на кожу перед выходом из дома.

Обработаем одежду

Базилик. Эта травка эффективна даже в сухом виде. Сшейте мешочек из хлопчатобумажной ткани, наполните его сухой травой базилика и положите в карман перед тем, как отправиться в лес. Будет лучше, если вы изготовите несколько мешочков и разместите их в каждом кармане.

Уксус. Средства от комаров на основе уксуса нужно готовить долго, но результат того стоит. 1 ст. ложку сухой травы лаванды и 1 ст. ложку сухого розмарина залейте стаканом уксуса. Настаивайте в тёмном месте в течение 10 дней. Не забывайте встряхивать банку! Полученное средство распыляют на одежду. Если хотите использовать его на коже, разбавьте водой наполовину. Уксус пахнет довольно резко, но после высыхания запах исчезнет.

Очистим дом

Аромалампа. Те, кто любит ароматерапию, наверняка обзаведутся таким прибором. Его можно использовать в качестве альтернативы промышленному фумигатору. Аромалампа представляет собой блюдце, которое подогревается снизу. В блюдечко наливают воду, затем капают эфирное масло из расчёта 2 капли на 5 м² площади помещения. При нагревании масло будет испаряться, наполняя комнату ароматом лекарственных растений. В качестве натуральных отпугивателей для комаров подойдёт масло герани, кедра, лаванды или ромашки.

Герань. Посадите это растение на подоконнике. Комары не любят резких запахов, а герань пахнет довольно сильно. Так что кровососов в квартирах, где растёт герань, существенно меньше.

Эвкалипт. Отвар этого растения может спасти, если в фумигаторе закончилась жидкость. 1 ст. ложку эвкалипта залейте водой, подержите на медленном огне 15 минут, дайте настояться до остывания и процедите. Теперь эвкалиптовый отвар можно перелить в емкость, где раньше была жидкость от комаров, и включить фумигатор в розетку.

Свечи. Купите в магазине обычную свечку и растопите воск на водяной бане. Для этого налейте воду в кастрюлю и поместите туда жестяную банку. В банку положите свечу. Когда воск растает, выньте фитиль и добавьте в воск 10 капель масла эвкалипта, розмарина или лаванды. Хорошо перемешайте. Затем возьмите стеклянную баночку, поместите в неё фитиль и вылейте растопленный воск. Как только он застынет, антикомариная свеча готова.

Окурим участок

Можжевельник. Отдыхая у костерка, можно попытаться обезопасить себя от комаров. Бросьте в костёр несколько веточек или шишек можжевельника. Запах такого дыма комарам не по вкусу!

Лавровый лист. При сгорании тоже выделяет аромат, неприятный для комаров. Однако если бросить лаврушку в костёр, она сгорит моментально. Поэтому лучше, если вы раскалите на костре сковороду или металлическую банку и слегка «поджарите» листья.

Кофе. Сухую кофейную гущу положите на блюдце или на фольгу и подожгите. Получится полностью безопасный фумигатор!

Правда ли, что некоторая еда делает нас привлекательнее для комаров?

Не еда, а спиртное. Оно повышает температуру тела и увеличивает потоотделение – комарам становится проще обнаружить жертву. А недавно учёные выяснили, что самым привлекательным для комаров является пиво. Достаточно всего одной банки!

Кусают ли комары собак и кошек или насекомые не в силах пробраться сквозь густую шерсть?

К сожалению, домашние любимцы тоже страдают от комаров. И даже сильнее, чем люди, ведь температура тела у собак и кошек выше, чем у людей.

Почему некоторые комары пищат, а другие кусают молча?

Комары лишены голоса, а писк издают комариные крылья. Так что молча комар может укусить, только если перед укусом он успел расположиться на вашем теле и не находился в полёте.

Почему одних людей кусают чаще, чем других?

Учёные выявили так называемую группу риска по комариным укусам. В неё входят:

Люди крупной комплекции.

Спортсмены.

Любители чёрной одежды.

Беременные женщины.

На даче

Заведите рыбок. Поселите в дачном прудике рыбок – бычков или ротанов. Они питаются комарами.

Посадите бархатцы. Лучше если клумба с этими растениями будет располагаться вблизи беседки или террасы, где вы любите отдыхать. Запах цветущих бархатцев отпугнёт комаров.

Не забудьте про чеснок. Перья этого растения не нравятся комарам.





Нажмите для увеличения

Свет и звук

Существуют приборы, которые помогают справиться с комарами и при этом не выделяют токсичных веществ в воздух.

Ультразвуковые отпугиватели. Издают звук, подобный писку комара-самца. Таким звуком самец привлекает самку для спаривания. Оплодотворённым самкам комаров (а кусают только они) такой писк сигналит об опасности. Прибор довольно эффективно отпугивает комаров, однако использовать его не слишком комфортно из-за неприятного писка.

Лампы. Свет лампы привлекает комаров, а через специальную решётку внутри лампы пропущен электрический ток небольшой мощности, который убивает комаров. Единственный недостаток лампы – неприятный запах, который появляется из-за обилия поджаренных насекомых на решётке.



Нажмите для увеличения

Опасен ли укус

Врач-терапевт Ирина Вечная:

– Укус комара не представляет большой опасности. Малярия, лихорадка денге, жёлтая лихорадка, вирус Зика и прочие тяжёлые заболевания переносят лишь комары, обитающие в тропических странах. Также невозможно заразиться СПИДом или гепатитом любого типа посредством укуса комара. Правда, отечественные комары могут впрыскивать в кожу аллергены и патогенные микроорганизмы. Поэтому появление воспаления или крапивницы на месте укуса не исключено. В этом случае выручат антигистамины и наружные противовоспалительные средства.

Что снимет зуд

Комариные укусы доставляют немало неприятностей, заставляя до крови расчёсывать больное место. Как быстро снять зуд?

Наш эксперт – врач-дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Анна Карпова.

При укусе комара самое главное – не чесать пострадавшее место. Ведь во время укуса насекомые впрыскивают в кожу слюну, которая может содержать токсические вещества. Когда вы чешете место укуса, в этой зоне усиливается кровообращение, слюна насекомого разносится с кровотоком, площадь поражения увеличивается – и зуд становится сильнее.

Если удержаться не удалось и вы всё-таки расчесали комариный укус, избавиться от зуда помогут:

Наружные средства с противовоспалительным и противоаллергическим компонентами. Желательно, чтобы препарат был на жировой основе, которая создаст на коже плёнку и ограничит распространение впрыснутой комаром слюны. Именно поэтому кремы, предназначенные для лечения укусов насекомых, действуют лучше спреев и лосьонов, которые слишком быстро испаряются с поверхности кожи.

Антигистаминные препараты. Если вас покусали очень сильно и вы насчитали на теле не менее десяти комариных меток, лучше принять антигистаминный препарат внутрь – это поможет сначала локализовать зуд, а затем и вовсе избавиться от неприятных ощущений.

Домашние средства также могут помочь в борьбе с комариными укусами. Например, можно использовать:

Лимонный сок или любое эфирное масло (чайного дерева, лаванды). И лимонный сок, и масло обладают противовоспалительными свойствами и охлаждают кожу, а значит, спасают от зуда.

Нашатырный спирт. Обладает ещё более сильным охлаждающим действием.

Только учтите, втирать что-либо в место укуса не стоит. Любое средство наносят лёгкими движениями.

Если на месте расчёcанного укуса образовалась ранка, пользоваться домашними средствами нельзя. Рану обязательно нужно продезинфицировать препаратом, содержащим анилиновый краситель (зелёнкой, фукорцином), или средством на спиртовой основе. Также можно нанести на больное место ранозаживляющий препарат. Оставлять повреждённую кожу без лечения не стоит, иначе, почёсывая больное место, вы усилите зуд и увеличите площадь раны.

Кстати

В последнее время в продаже появились пластыри, которые помогают снять неприятные симптомы после укуса комара. Главное назначение пластыря – предот­вратить расчёсывание. Кроме того, в состав средства входят масла растений с противовоспалительным и успокаивающим дей­ствием.