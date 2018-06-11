​Маленькая дочь известного горнолыжника Боде Миллера захлебнулась в бассейне

Дочь титулованного американского горнолыжника Боде Миллера утонула в бассейне, сообщают местные СМИ. 19-месячная девочка скончалась в больнице.

Олимпийский чемпион 2010 года в суперкомбинации подтвердил эту информацию, разместив в Instagram фотографию своей утонувшей дочери. Он написал, что опустошён и попросил уважать частную жизнь в это болезненное время.

Сотни болельщиков отправили спортсмену и его беременной супруге в соцсети Twitter свои соболезнования, в том числе и его коллеги – горнолыжницы Линдси Вонн и Джулия Манкузо.

Официальная причина смерти ребёнка пока не названа. Идёт расследование.