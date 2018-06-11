Теннис: Владимир Игнатик вышел во второй круг турнира в Алматы

Белорусский теннисист Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире серии Challenger в Казахстане. В первом раунде соревнований он выбил из борьбы индийца Сумита Нагала.

Дебютный сет остался за соперником Игнатика (Нагал выиграл его на тай-брейке). Однако две последующие партии записал в свой актив уже белорус (6:4, 6:1). Матч растянулся на два с половиной часа.

Во втором круге Владимир Игнатик скрестит ракетки с Энрике-Лопесом Пересом из Испании.