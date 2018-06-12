Команда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов Эстонии

hotimsk

Команда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов Эстонии, который прошел 9-10 июня в городе Валга. Такая информация размещена на сайте концерна «Беллесбумпром», сообщает БЕЛТА.

В чемпионате участвовали профессионалы из стран Балтии и Скандинавии, в числе которых было более десятка победителей и призеров мировых чемпионатов. Беларусь на чемпионате представила сборная концерна «Беллесбумпром», в составе которой были Анатолий Андрон (отраслевой учебный центр), Егор Колтуневич и Виктор Романчук (ОАО «Ивацевичдрев»).

«Серьезное испытание поджидало участников соревнований на лесосеке. Порывистый скандинавский ветер постоянно менял направление, — отметили в пресс-службе. — В стендовых соревнованиях Анатолий Андрон соперничал с мировыми грандами. В комбинированной раскряжевке занял 3-е место, 6-е место — в упражнении на точность пиления, 4-е место — в обрезке сучьев».

В общекомандном зачете команда Беларуси заняла третье место.

Для прибывших на чемпионат Эстонии национальных сборных этот турнир стал последней прикидкой перед чемпионатом мира, который стартует 2 августа в норвежском Лиллехаммере.

Источник

Команда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов ЭстонииКоманда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов ЭстонииКоманда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов ЭстонииКоманда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов ЭстонииКоманда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов Эстонии (Пока оценок нет)
Загрузка...
Просмотров: 2