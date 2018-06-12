Команда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов Эстонии, который прошел 9-10 июня в городе Валга. Такая информация размещена на сайте концерна «Беллесбумпром», сообщает БЕЛТА.

В чемпионате участвовали профессионалы из стран Балтии и Скандинавии, в числе которых было более десятка победителей и призеров мировых чемпионатов. Беларусь на чемпионате представила сборная концерна «Беллесбумпром», в составе которой были Анатолий Андрон (отраслевой учебный центр), Егор Колтуневич и Виктор Романчук (ОАО «Ивацевичдрев»).

«Серьезное испытание поджидало участников соревнований на лесосеке. Порывистый скандинавский ветер постоянно менял направление, — отметили в пресс-службе. — В стендовых соревнованиях Анатолий Андрон соперничал с мировыми грандами. В комбинированной раскряжевке занял 3-е место, 6-е место — в упражнении на точность пиления, 4-е место — в обрезке сучьев».

В общекомандном зачете команда Беларуси заняла третье место.

Для прибывших на чемпионат Эстонии национальных сборных этот турнир стал последней прикидкой перед чемпионатом мира, который стартует 2 августа в норвежском Лиллехаммере.

Источник

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)