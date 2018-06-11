Лукашенко обсудил с Рапотой повестку дня ВГС





Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к проведению Высшего госсовета Союзного государства 19 июня, принимая у себя государственного секретаря СГ Григория Рапоту.

«Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае с Путиным на полях саммита. Мы констатировали, что все готово к проведению ВГС. Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, какие-то есть вопросы», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Григория Рапоты, повестка заседания сформулирована и подготовлена.

Она будет включать порядка десяти вопросов по всему спектру деятельности Союзного государства. В частности, ожидается, что речь пойдет о состоянии и перспективах двусторонних отношений, будут затронуты и такие вопросы как отчет об исполнении бюджета СГ и программа внешнеполитических действий на 2018-19 годы.

Кроме этого, планируется обсудить присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства, учреждение премии в области науки и техники.