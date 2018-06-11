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Американские эксперты оценили возможности системы С-500

12.06.2018 14:34 — Разное | Tut.by  
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Эксперты американского издания The National Interest считают, что российская зенитная система С-500 близка к серийному производству, а ее характеристики превосходят аналоги по дальности поражения целей.


Всевысотная радиолокационная станция «Енисей», входящая в состав комплекса С-500 «Прометей».
Изображение: youtube.com

Одна из особенностей нового комплекса — модульная архитектура: для работы по разным типам целей комплекс имеет специализированные радары и боеприпасы. На испытаниях, о которых стало известно в мае, ракета комплекса смогла поразить цель на дальности 480 км. Это на 80 км больше любого комплекса ПВО.

Сейчас нет официальных данных о том, какую ракету использовали на испытаниях. По мнению экспертов The National Interest, рекорд был установлен при помощи ракеты 9М82МД, входящей в состав комплекса С-300В4 или дальней гиперзвуковой ракеты 40H6 комплекса С-400.

Последняя может сбивать спутники и перехватывать головные части баллистических ракет в ближнем космосе. Для перехвата боевых блоков баллистических ракет в России разработаны гиперзвуковые ракеты 77Н6-Н1, способные перехватывать цели, летящие со скоростью 7 км/с.

Обозреватели из США считают, что С-500 способен обнаруживать такие самолеты, как Lockheed Martin F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter или любые другие воздушные аппараты, построенные по технологии «стелс».

К слову, некоторые компоненты С-500 уже задействовали на учениях. Так, в апреле всевысотная радиолокационная станция «Енисей» была замечена на полигоне Ашулук под Астраханью

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Одна из особенностей нового комплекса - модульная архитектура.
 
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