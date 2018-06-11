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В пригороде Гродно упал самолет
12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Гродно упал самолет, информация об этом размещена в социальных сетях и на региональных новостных порталах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Небольшой легкий самолет, по сообщениям очевидцев, упал неподалеку от деревни Коробчицы. На месте работают спасатели. Обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняются.
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12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Гродно упал самолет, информация об этом размещена в социальных сетях и на региональных новостных порталах, сообщает...
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