В Хойниках при пожаре спасён 67-летний мужчина





11 июня в 22-14 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в г. Хойники по улице Крестьянской.

По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось задымление внутри деревянного дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в веранде на диване в сознании обнаружен хозяин дома — пенсионер, 1951 года рождения. Его вывели на чистый воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионер госпитализирован в медицинское учреждение.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнём повреждено имущество в помещении веранды (постельные принадлежности, диван). Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

О. БЕСПАЛЫЙ,

инспектор группы пропаганды

и связям с общественность РОЧС.