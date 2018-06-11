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В Хойниках при пожаре спасён 67-летний мужчина

12.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Хойниках при пожаре спасён 67-летний мужчина

11 июня в 22-14 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в г. Хойники по улице Крестьянской.
По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось задымление внутри деревянного дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в веранде на диване в сознании обнаружен хозяин дома — пенсионер, 1951 года рождения. Его вывели на чистый воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра  с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионер госпитализирован в медицинское учреждение.
Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнём повреждено имущество в помещении веранды (постельные принадлежности, диван). Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

О. БЕСПАЛЫЙ,

инспектор группы пропаганды

и связям с общественность РОЧС.

 
 
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11 июня в 22-14 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в г. Хойники по улице Крестьянской. По прибытии первых...
 
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