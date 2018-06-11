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В Хойниках при пожаре спасён 67-летний мужчина
12.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
11 июня в 22-14 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в г. Хойники по улице Крестьянской.
О. БЕСПАЛЫЙ,
инспектор группы пропаганды
и связям с общественность РОЧС.
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11 июня в 22-14 спасатели Хойникского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в г. Хойники по улице Крестьянской. По прибытии первых...
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